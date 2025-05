GTA 6 : tous les secrets dévoilés par le trailer 2 ! Révolution ou fiasco ?

Ça y est, le trailer 2 de GTA 6 vient de débarquer ! En 90 secondes, Rockstar bouleverse les codes, éblouit le public et laisse planer un doute : chef-d’œuvre ou excès démesuré ?

C’est reparti ! Une deuxième bande-annonce de GTA 6 vient secouer les fans. Rockstar nous replonge dans une Vice City déjantée, entre humour grinçant et action frénétique. Lucia et Jason mènent la danse dans un monde où le ridicule des réseaux et la tension urbaine explosent à chaque plan. Un avant-goût solide de ce qui nous attend prochainement.

Avec ce trailer 2, Rockstar envoie du très lourd pour GTA 6

Enfin, Rockstar a dévoilé ce que tout le monde attendait depuis des années. Et vous savez quoi ? Dès les premières secondes, une chose me saute aux yeux : le soin apporté aux images. Chaque reflet, chaque fissure sur un mur, chaque rayon de lumière semble ultra réaliste.

Dans ce nouvel opus, on fait connaissance avec Jason et Lucia, coincés dans la folle Leonida. Leur histoire s’annonce tendue, explosive et très humaine. Et bien sûr, cette fois-ci, l’inspiration semble venir directement des récits de Bonnie and Clyde. En parallèle, le décor se charge de dénoncer les dérives d’un système corrompu.

Par exemple, on aperçoit des scènes de chaos, des réseaux criminels, des soirées délirantes et des poursuites en voiture. En gros, tout est là pour plonger le joueur dans une immersion totale.

Et selon plusieurs fans, Rockstar pousse ici le réalisme à un niveau jamais vu. Cette fois, on ne parle plus seulement d’un jeu vidéo, mais presque d’un film interactif.

En revanche, un détail vient perturber la fête. Le jeu sortira en mai 2026, pas en 2025, comme annoncé. C’est pourquoi certains fans ont exprimé leur déception. Et malheureusement, ce report a même eu un impact sur les marchés. Take-Two encaisse un coup dur : près de 8 % de baisse en bourse.

Chaque élément compte pour Rockstar, même le pixel oublié dans un coin d’écran. C’est leur signature. Mais à terme, cette perfection commence à coûter cher en patience.

Un studio à part dans un secteur en difficulté

En même temps, le monde du jeu vidéo traverse une période un peu compliquée. Ubisoft tente de remonter la pente. Bioware a perdu une bonne partie de son identité.

Et Bethesda, autrefois visionnaire, peine à retrouver son élan. Contrairement à eux, Rockstar avance selon son propre rythme. Et c’est encore GTA Online qui finance tout ça sans trembler.

Et selon plusieurs analystes, peu de studios pourraient faire comme Rockstar. Sortir un jeu après treize ans, c’est du grand luxe. Et franchement, pas tout le monde peut se le payer.

Selon vous, Rockstar est-il encore le roi du jeu vidéo ? Donnez votre avis ci-dessous !

