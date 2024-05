GTA 6 : très mauvaise nouvelle pour les fans, selon ce document Take-Two

Votre aventure dans la version moderne de Vice City sera retardée. Selon les dernières nouvelles, GTA 6 ne sortira pas dans les débuts de l'année 2025. Mais soyez patient, car ce titre tant attendu sera peut-être un des jeux les plus immersifs de notre époque.

Le trailer de GTA 6 a transporté tous les gamers dans une autre dimension. Deux personnages principaux, des missions palpitantes, le tout dans un univers immersif. Rockstar Games a même annoncé la sortie pour 2025. Cependant, le dernier rapport financier de Take-Two a mentionné une nouvelle décevante. En effet, GTA 6 ne sortira pas avant la fin de l'année prochaine. Voici pourquoi.

Pas de GTA 6 avant la fin de l'année 2025

« Nos perspectives reflètent un rétrécissement de la fenêtre du calendrier 2025 précédemment établie par Rockstar Games à l'automne du calendrier 2025 pour Grand Theft Auto 6. L'attente des consommateurs pour le titre est sans précédent et nos attentes concernant son apport commercial continuent de croître » explique Take-Two dans son rapport financier.

Certes, on a un petit indice sur la sortie de GTA 6. Toutefois, l'attente sera encore longue. Take-Two a l'intention de lancer ce titre en automne 2025. La date officielle n'a pas encore été annoncée. Pourtant, on espère une sortie entre septembre et novembre 2025.

La date de lancement est encore loin, très loin. Mais on prévoit un jeu immersif, avec des détails comme les anciens jeux de Rockstar. Le trailer annonce la couleur de ce titre. De plus, les développeurs de Rockstar Games ont déjà conçu les bases de ce jeu il y a quelques années. Il ne reste plus que quelques perfectionnements pour balancer un autre titre de référence.

À ce rythme, GTA 6 s'ajoute aux mastodontes, comme GTA 5, ou encore Red Dead Redemption 2.

Une habitude chez Rockstar Games

Tout le monde se souvient du mois de septembre 2013. Rockstar a lancé GTA 5, un des jeux les plus vendus de tout le temps. 11 ans après sa sortie, ce titre attire toujours des adeptes.

Rockstar Games et Take-Two vont-ils adopter cette même démarche ? En effet, le lancement durant les vacances a contribué aux succès du jeu. Cette stratégie commerciale sera aussi en vigueur avec GTA 6.

Partez à la découverte de Vice City et de Leonida sous un autre angle

La ville de Leonida, où se trouve Vice City. Et non, ce n'est pas un remake du GTA de 2002. Ici, vous serez dans une version moderne, avec des détails dans le décor. GTA 6 relate l'aventure de Lucia et de Jason. Ce nouveau jeu imitera peut-être Bonnie & Clyde, deux couples de gangsters américains.

Certains fans ont été réticents à l'idée de s'aventurer dans une ville moderne. Mais à son habitude, Rockstar veut diversifier les décors. À l'image de GTA 5, vous pourrez aussi vous promener dans les forêts et dans les Everglades. Ce jeu monde ouvert aura son lot d'Easter Eggs.

