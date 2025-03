Nintendo Switch 2 : les jeux de lancement (et la date) enfin révélés !

La semaine dernière, une rumeur autour de la Nintendo Switch 2 de Nintendo a révélé un prix potentiel. Cette semaine, EXtas1s, un leaker ayant l’habitude de révéler des nouvelles sur les jeux vidéo vient de révéler la date de sortie potentielle de la console et c’est plus tôt que prévu !

La console très attendue par les inconditionnels de jeux vidéo Nintendo Switch 2 fait l’objet de nombreuses spéculations. La société japonaise donne rendez-vous à tous les amateurs de jeux vidéo le 2 avril pour dévoiler les caractéristiques techniques de la console lors du Nintendo Direct. Néanmoins, la date de sortie et d’autres détails restent un mystère. Les rumeurs évoquent une fenêtre de sortie qui pourrait être en juin 2025.

Un lancement plus tôt que prévu de la Nintendo Switch 2 ?

Selon EXtas1s, un leaker Youtube, le lancement officiel de la Switch 2 aura lieu début avril, probablement lors du Nintendo Direct. Il souligne également qu’aucune date précise n’a été donnée, mais la sortie pourrait être fin juin.

« D’après ce qu’on m’a dit, la sortie de la Nintendo Switch 2 est actuellement prévue pour fin juin [2025] », a-t-il déclaré.

Je pense que ce leak est plutôt fiable, car la date est déjà familière ! Pourquoi ? En fait, il s’agit de la même fenêtre de sortie que l’ancien employé de Nintendo a déjà suggérée plus tôt cette année.

Pour rappel, cet employé appelé Sean était le responsable commercial chez cette firme japonaise. Il a évoqué que la console sortira vers la mi-juin, avant la fin de l’année scolaire.

Quels jeux sont déjà annoncés sur la Nintendo Switch 2 ?

Lors de l’officialisation de la console, Nintendo a dévoilé un jeu qui semble être un Mario Kart. Néanmoins, il n’y a actuellement que quelques jeux indépendants qui ont été confirmés pour la Nintendo Switch 2.

Les passionnés de jeux vidéo peuvent déjà s’attendre à jouer à My Time at Evershine, car Pathea Games a été le premier a annoncé le 17 septembre 2024 que ce jeu de la série My Time, sera disponible sur « les futures plateformes Nintendo encore non annoncées ».

Puis, en octobre, Playlogic a emboîté le pas en annonçant la sortie de Yooka-Replaylee. Il s’agit d’un remaster de Yooka-Laylee disponible sur PS5, Xbox Series et les consoles Nintendo. Toutefois, il n’a pas précisé s’il s’agissait de la Switch actuelle ou de son successeur.

Depuis, d’autres développeurs indépendants ont suivi la même voie avec des titres comme Bestiario, Littlelands , Secret Forest , Synth Beasts ou encore Aurascope .

Par ailleurs, The Game Post spécule que plusieurs titres Xbox d’envergure pourraient également trouver un nouveau public sur la console de Nintendo, à savoir Zelda, Call of Duty : Black Ops 6, Fallout 4, Starfield, Microsoft Flight Simulator 2024 et Halo : La collection Master Chief.

Cependant, pour découvrir la liste complète des jeux à venir sur la Nintendo Switch 2, il faudra attendre le 2 avril prochain.

Que pensez-vous de cette liste ? Quel jeu attendez-vous sur la Nintendo Switch 2 ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.