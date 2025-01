Jeux de lancement Nintendo Switch 2 : les dernières rumeurs

La Nintendo Switch 2 va bientôt débarquer. Et nous disposons déjà de presque toutes les informations sur elle.

Nous savons notamment que Nintendo ne changera pas la recette qui a fait le succès de la Switch originale. On peut s’attendre à un écran plus grand, des Joy-Cons magnétiques, plus de ports et une station d’accueil revue.

Rien de surprenant quand on sait que le format de la Switch a conquis des millions de joueurs.

Nintendo a également déjà confirmé que la Switch 2 sera rétrocompatible. Toutefois, pour ce qui est des jeux qui l’accompagneront au lancement, nous n’en connaissons pas plus que vous. Rien de sûr, du moins.

Mais nous avons recueilli pas mal d’hypothèses. Je vous raconte tout dans cet article.

Que disent les rumeurs ?

Les premiers titres confirmés incluent un nouveau Mario Kart, annoncé en même temps que la console. Et, Yooka-Replayee devrait aussi arriver sur la Switch 2, même si sa présence au lancement n’est pas garantie.

Un jeu dans le style de Diablo, basé sur la capture et l’évolution de monstres, intitulé Synth Beasts, pourrait aussi être au rendez-vous pour combler l’absence d’un Pokémon.

Côté fuites, le CV LinkedIn d’un développeur laisse entendre que Warner Bros. Games pourrait adapter Gotham Knights sur la nouvelle console de Nintendo. Même si le jeu n’a pas marqué les esprits en 2022, son arrivée signalerait une plus grande ouverture aux titres tiers ambitieux.

D’autres rumeurs suggèrent qu’Elden Ring pourrait (enfin) aussi débarquer sur une console Nintendo. Ce jeu tourne parfaitement sur Steam Deck, avec ou sans Shadow of the Erdtree. Il est donc probable que le chef-d’œuvre de FromSoft arrive sur la Switch 2.

Mais n’oublions pas non plus les relations de Nintendo avec Sony et Xbox. Microsoft a confirmé son soutien à la Switch 2. Et bien qu’un Halo sur la console semble encore lointain, l’éditeur a déjà porté plusieurs jeux sur la première Switch.

Skyrim avait, par exemple, eu une place de choix lors de la révélation de la première Switch. Alors pourquoi ne pas imaginer le remake tant attendu d’Oblivion cette fois-ci ?

De son côté, Sony a déjà permis à Lego Horizon Adventures de débarquer sur la Switch actuelle. Une autre exclusivité majeure, moins familiale, n’est, pour l’instant, pas convaincante.

Surtout avec les rumeurs d’un retour de PlayStation sur le marché des consoles portables. Cela dit, il est toujours possible que Sony s’implique dans l’écosystème de la Switch 2.

Essayons de prédire l’intention de Nintendo

Au fait, prédire les plans de Nintendo n’est jamais simple. Néanmoins, la liste des jeux de lancement promet d’être excitante, c’est certain.

Mario Kart 9, ou quel que soit son nom officiel, s’annonce déjà comme un futur best-seller. Mario Kart 8 Deluxe reste à ce jour le jeu le plus vendu de la première Switch.

Et après dix ans depuis la sortie de MK8 sur Wii U (sans compter les DLC), Nintendo a eu largement le temps de peaufiner la suite.

Comme d’habitude, Mario devrait marquer la première année de la console, voire être présent dès son lancement. Un détaillant a peut-être laissé fuiter l’existence d’un Mario 3D, mais difficile de croire que Nintendo lance une nouvelle console sans son plombier vedette “Mario”.

Metroid Prime 4: Beyond a aussi fait forte impression lors de sa dernière présentation, au point de faire pâlir nos bonnes vieilles Switch. Tout porte à croire que ce jeu de tir sera un des gros titres de la nouvelle console. Un peu comme Breath of the Wild l’avait été à la sortie de la première Switch.

Côté Zelda, Nintendo a confirmé que les anciens jeux resteront compatibles avec la Switch 2. Il ne faut donc pas s’attendre à un tout nouvel épisode pour le moment.

Et pour les fans de Pokémon, il ne faut pas trop compter sur un nouvel opus dès la sortie de la Switch 2. Scarlet et Violet ont beaucoup déçu, surtout à cause de leurs nombreux bugs et problèmes graphiques.

Si Nintendo améliore ces aspects, on leur redonnera peut-être une chance. Sinon, Pokémon Legends: ZA, prévu cette année, devrait tout de même satisfaire les amateurs de capture de créatures.

Et vous, avez-vous des hypothèses ? Dites-les nous en commentaire !

