Le film Zelda : la date de sortie enfin dévoilée par Nintendo !

Les fans l’attendaient, Nintendo a enfin révélé une estimation pour le film The Legend of Zelda. L’entreprise promet une sortie entre 2026 et 2030. Cependant, il se pourrait que la saga n’arrive pas avant la fin de la décennie. Explications.

Après un an de suspense, Nintendo fait un petit pas vers la date de sortie du film The Legend of Zelda. La société a annoncé lors de sa présentation financière une possible sortie entre 2026 et 2030.

Le film Zelda : l’espoir d’une sortie avant 2030 suspendu à un fil

En effet, il y a environ un an, Nintendo surprenait les fans en annonçant un film live-action de The Legend of Zelda. Cette saga a été confiée au réalisateur Wes Ball. qui a signé un énorme succès avec Kingdom of the Planet of the Apes.

Ball n’a pas précisé s’il enchaînerait avec une suite de ce film ou s’il plongerait directement dans l’univers d’Hyrule. Mais Nintendo semble avoir son propre plan.

Mardi soir, lors d’une présentation financière importante, l’entreprise a laissé entendre que le film verra le jour entre 2026 et 2030. Ce n’est cependant qu’une estimation : un souhait plus qu’une promesse, destiné à faire saliver les investisseurs.

Une date réelle aurait été mentionnée en points clés, ce qui signifie qu’aucune garantie n’assure une sortie avant 2030. Ce n’est donc, pour l’instant, qu’un rêve.

Décomposons un peu les faits.

Si le projet démarrait aujourd’hui, le film sortirait forcément après Super Mario Bros. 2, prévu pour avril 2026. Wes Ball, rattaché au film depuis un an, a toutefois l’air de s’être préparé mentalement depuis longtemps.

Dans une interview cet été avec io9, il confiait son engagement : « Je sais dans quoi je m’embarque. Je n’aurais pas pris ce projet si je n’y croyais pas. Zelda a marqué mon enfance, j’y joue, j’y rêve. Ce film est important pour moi, alors je vais tout faire pour réussir. »

Une telle ambition demande du temps, en particulier pour le scénario, qui représente la base de tout. Ball souligne que la phase de réalisation elle-même ne sera qu’un court segment du processus.

Il a mis un peu plus de 18 mois pour tourner Kingdom of the Planet of the Apes entre septembre 2022 et mai 2024. On peut imaginer qu’il pourrait produire une suite, puis enchaîner sur Zelda et respecter encore la fourchette de 2026-2030.

Pour l’instant, la production de Ball reste silencieuse, n’ayant pas encore répondu aux sollicitations de io9 pour un commentaire. L’équipe de rédaction attend donc une confirmation.

En attendant, les fans, eux aussi, devront s’armer de patience et espérer que le projet aboutisse. Après tout, je pense que Nintendo, sait mieux que personne que sortir un mauvais film serait pire que de ne rien sortir du tout.

À votre avis, cette sortie entre 2026 et 2030 est-elle réalisable ? Je vous invite à partager votre avis dans le commentaire !

