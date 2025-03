DeepSeek dévoile son chiffre d’affaires : vous allez vouloir créer une IA

DeepSeek, la startup chinoise d’IA, a récemment fait une déclaration audacieuse. Selon elle, ses modèles d’IA afficheraient une marge bénéficiaire théorique de 545 %. Cependant, cette estimation repose sur un « revenu théorique », loin de refléter ses résultats réels.

Dans un article publié sur X, l’entreprise a détaillé ses calculs. En se basant sur l’utilisation de ses modèles V3 et R1 sur une journée complète, le chiffre d’affaires DeepSeek aurait pu frôler 562 027 dollars par jour.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

DeepSeek affirme que ses coûts opérationnels restent bien inférieurs à ces revenus hypothétiques. Selon ses estimations, la location des GPU n’aurait coûté que 87 072 dollars sur cette même période. Ce chiffre alimente l’idée que l’IA pourrait, à terme, devenir une activité extrêmement rentable. Toutefois, l’entreprise reconnaît que ses revenus réels sont bien inférieurs.

Plusieurs facteurs expliquent cet écart, notamment des réductions nocturnes, des prix plus bas pour certains services et le fait qu’une partie de son offre reste gratuite.

Des projections qui restent spéculatives

Si DeepSeek monétisait tous ses services, son chiffre d’affaires pourrait être bien plus élevé. Toutefois, une telle stratégie risquerait de faire chuter l’utilisation de ses outils et pourrait ainsi réduire la demande. Ces projections semblent donc avant tout servir à démontrer un potentiel futur plutôt qu’à donner un aperçu réaliste de la rentabilité actuelle de l’entreprise. Cette déclaration s’inscrit dans un débat plus large sur la rentabilité des modèles d’IA, notamment face aux coûts élevés des infrastructures informatiques.

DeepSeek a marqué les esprits en janvier avec un modèle performant capable de rivaliser avec le GPT-4o d’OpenAI sur certains critères. Son développement a pourtant coûté bien moins cher et s’est fait malgré les restrictions commerciales américaines. Ces dernières empêchent les entreprises chinoises d’accéder aux puces les plus puissantes, ce qui a compliqué leur progression. L’émergence de DeepSeek dans ce contexte montre que l’innovation chinoise en IA continue de progresser malgré les barrières technologiques.

Un succès éphémère sur l’App Store

DeepSeek ne s’est pas contentée d’attirer l’attention des analystes financiers. Son application a brièvement détrôné ChatGPT d’OpenAI au sommet de l’App Store d’Apple. Toutefois, cette montée fulgurante n’a pas duré. Aujourd’hui, l’application occupe la sixième place dans la catégorie productivité, derrière ChatGPT, Grok et Google Gemini. Malgré ce recul, l’ascension rapide de DeepSeek prouve que l’IA chinoise gagne en visibilité sur la scène mondiale.

Avec ses déclarations audacieuses et ses avancées technologiques, DeepSeek se positionne comme un concurrent sérieux face aux géants américains de l’IA. Néanmoins, son modèle économique reste encore flou. Pour atteindre une rentabilité réelle, l’entreprise devra trouver le bon équilibre entre monétisation et accessibilité. L’avenir dira si DeepSeek peut transformer ses projections ambitieuses en véritable succès commercial.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.