DeepSeek va dévoiler ses travaux secrets sur l’AGI, l’IA supérieure à l’Homme !

Ainsi, DeepSeek ambitionne de créer une IA capable de rivaliser, voire de surpasser l’intelligence humaine. Et la start-up chinoise s’apprête à partager une partie de ses secrets. Dès la semaine prochaine, DeepSeek ouvrira le code source de plusieurs de ses outils liés à l’AGI.

DeepSeek n’est pas une entreprise comme les autres. Elle fait partie des rares acteurs qui osent concevoir une IA capable de comprendre, raisonner et apprendre comme un humain, avec la possibilité de le surpasser. Toutefois, la startup est mal vue par plusieurs gouvernements et chercheurs. Ces derniers sont préoccupés par ses liens avec la Chine et son traitement des données utilisateur.

Alors, au côté de son ascension rapide et ses performances de pointe, faut-il voir cette ouverture comme un véritable engagement pour la transparence ou une tentative de calmer les critiques ?

L’intelligence artificielle générale (AGI), ce Graal technologique censé surpasser l’homme en intelligence, est-elle sur le point de devenir réalité ? Puisque DeepSeek vient tout juste d’annoncer l’ouverture du code source de ses projets, dès la semaine prochaine.

🚀 Day 0: Warming up for #OpenSourceWeek!



We're a tiny team @deepseek_ai exploring AGI. Starting next week, we'll be open-sourcing 5 repos, sharing our small but sincere progress with full transparency.



These humble building blocks in our online service have been documented,…