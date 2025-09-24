Grok 5, la première AGI ? Elon Musk en est de plus en plus sûr

Grok 5 n’est même pas encore sorti que déjà Elon Musk commence à en parler et selon lui, cette nouvelle version développée par xAI pourrait bien franchir la ligne rouge tant convoitée de l’AGI.

L’AGI, longtemps considérée comme un horizon lointain, pourrait arriver plus tôt que prévu. Avec un tweet explosif, Elon Musk affirme que Grok 5, attendu pour la fin de l’année, a « une chance réelle » d’atteindre ce niveau inédit.

Grok 5 comme une première étincelle de l’AGI

Elon Musk n’est pas du genre à rester discret sur l’avenir de la technologie. Sur sa plateforme X, il a déclaré : « Je pense maintenant que @xAI a une chance d’atteindre l’AGI avec @Grok 5. Je n’y avais jamais pensé auparavant ». Je suis étonné puisque Elon Musk a toujours été l’un des plus grands critiques de l’AGI. En plus, Grok 5 est prévu pour la fin de l’année.

I now think @xAI has a chance of reaching AGI with @Grok 5. Never thought that before. https://t.co/FaBUYegl3D — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2025

Nous savons déjà que l’AGI, c’est un système capable de penser, apprendre et appliquer des connaissances à presque n’importe quelle tâche, comme le ferait un humain. Contrairement aux IA actuelles, qui brillent dans des domaines spécifiques (traduction, génération de texte, analyse de données…), l’AGI serait flexible, adaptable et capable de raisonner de façon bien plus large.

Un revirement surprenant pour Elon Musk

En 2023, le boss de xAI a signé un appel mondial pour ralentir le développement de l’IA. Il a alerté sur des risques « plus grands que les armes nucléaires ». Et voilà qu’aujourd’hui, il affirme que Grok 5 pourrait marquer le début de l’ère AGI.

Avec ce tel changement, comment ne pas se demander ? Est-ce un signe d’optimisme technologique, ou simplement une nouvelle manière de créer le buzz autour de sa société d’IA concurrente d’OpenAI et Google DeepMind ?

Qui plus est, du côté des experts, les avis sont partagés. Geoffrey Hinton, le parrain de l’IA, avertit depuis longtemps des dangers d’une intelligence trop puissante. Selon lui, il y a 10 à 20 % de chances que l’IA provoque l’extinction de l’humanité dans les 30 prochaines années.

Néanmoins, le chercheur Himanshu Tyagi, professeur à l’Institut indien des sciences et cofondateur de la startup open source Sentient, relativise. « Grok 5 sera sûrement capable de mener des recherches complexes sur Internet et d’apporter des réponses impressionnantes. On peut appeler ça de l’IA générale. Mais est-ce qu’elle découvrira de nouvelles lois de la physique ou de nouvelles protéines ? J’en doute. » a-t-il affirmé.

Ainsi, Grok 5 pourrait dominer les tâches numériques avec une efficacité redoutable. Alors, même sans atteindre l’AGI ultime, cette IA plus polyvalente pourrait déjà changer nos vies. Et vous ? Qu’en pensez-vous ? Elon Musk s’emballe-t-il trop vite avec Grok 5 ou a-t-il raison de voir l’AGI se rapprocher ? Je suis curieuse de lire vos avis !

