139 développeurs ont échoué sur ce problème : l’IA Gemini l’a résolu

L’intelligence artificielle n’en finit plus de repousser les limites. En septembre 2025, Google Gemini 2.5 a décroché une médaille d’or au prestigieux concours ICPC World Finals, après avoir surpassé les meilleurs codeurs étudiants de la planète.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Imaginez un instant un joueur non-humain qui franchit les niveaux les plus impitoyables de Dark Souls comme si la difficulté avait été secrètement abaissée. C’est exactement l’impression que donne Google DeepMind avec son modèle Gemini 2.5 Deep Think, qui vient de briller au prestogieux concours mondial de programmation ICPC World Finals 2025. Pour les non-initiés, ce tournoi est considéré comme les Jeux Olympiques du code, et la victoire de Gemini sonne comme un véritable coup de tonnerre dans le ciel geek.

Gemini, le nouveau gagnant de l’ICPC

L’International Collegiate Programming Contest, ou ICPC pour les intimes, est l’une des compétitions les plus exigeantes du monde académique. Les finales de cette édition 2025 se sont tenues à Bakou, en Azerbaïdjan, du 31 août au 5 septembre.

Pendant cinq heures, cent trente-neuf équipes universitaires venues de plus de cent pays se sont affrontées sur douze problèmes mathématiques et informatiques d’une difficulté extrême.

La règle est simple : seules les solutions parfaites comptent, pas de place pour l’à-peu-près.

Dans cet environnement où chaque seconde compte, Gemini s’est invité à la table. L’IA concourait dans les mêmes conditions que les étudiants, mais à distance et avec un handicap de dix minutes de retard au lancement.

Malgré ce démarrage tardif, l’IA a résolu dix problèmes sur douze. Huit d’entre eux sont tombés en moins de quarante-cinq minutes, deux autres ont été complétés dans les trois heures suivantes.

Mais le plus impressionnant reste ce fameux “Problem C” que toutes les équipes humaines ont échoué à résoudre.

Gemini l’a cracké en moins d’une demi-heure. À titre de comparaison, si on avait intégré son score au classement général, il aurait terminé deuxième derrière la meilleure équipe humaine. Pas mal pour un compétiteur sans pizza ni caféine.

La réussite de Gemini ne tient pas d’une simple magie statistique mais d’un entraînement acharné via l’apprentissage par renforcement, où le modèle reçoit sans cesse du feedback pour affiner ses réponses.

Dans ses entrailles, plusieurs agents travaillent comme une équipe de super-héros du Spider-Verse.

En fait, chacun a pour mission de tester des solutions, les confronter, puis apprendre de ses erreurs jusqu’à trouver la meilleure stratégie.

Ce mélange de rigueur mathématique et de créativité algorithmique, avec structures de données avancées, recherches dynamiques et théorème du minimax, a permis à Gemini de résoudre le fameux Problem C que tous les humains avaient échoué à crack­er.

Mais cette victoire soulève une question : s’agit-il d’un simple exploit de compétition ou d’un véritable avant-goût d’AGI ?

Car l’IA prouve ici qu’elle peut rivaliser avec les meilleurs cerveaux humains et, parfois, les dépasser. Certes, l’ICPC reste un terrain très particulier, calibré pour la rapidité et la précision algorithmique.

Dans un projet logiciel complexe, fait de bugs, de deadlines et de teamwork, l’avantage humain demeure important.

Pourtant, une chose est sûre : si l’on combine la puissance brute de Gemini et l’ingéniosité des équipes étudiantes, les douze problèmes auraient trouvé leur solution.

Et c’est peut-être là le vrai futur du code : non pas homme contre machine, mais un duo imbattable où chacun compense les faiblesses de l’autre.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.