Furry Shades of Gay : le tueur de Charlie Kirk addict à ce jeu zoophile ?

Furry Shades of Gay, entre amour queer et humour érotique, s’invite malgré lui dans l’affaire Tyler Robinson, accusé du meurtre de Charlie Kirk.

Le 10 septembre 2025, vers 19 heures, sur le campus de l’université de l’Utah Valley, Charlie Kirk s’effondre après une tire. Tyler Robinson, principal suspect, prend aussitôt la fuite. Sur place, les enquêteurs découvrent une cartouche marquée d’un message : « Avis, renflement, OwO qu’est-ce que c’est ? ». Cette émoticône de visage de chat aux yeux écarquillés est un signe distinctif des communautés gaming, plus spécifiquement à un avatar rare du jeu Furry Shades of Gay.

Perquisition et indice numérique

Tyler Robinson, étudiant de 22 ans, partageait un appartement du campus avec Lance Triggs, un homme transgenre de 25 ans. Lors de la perquisition, les enquêteurs saisissent plusieurs preuves numériques, dont une série de SMS échangés entre les deux colocataires le jour de l’attaque.

À 16 h 32, Robinson écrit : « J’ai l’occasion d’éliminer Charlie Kirk et je vais la saisir. » Après la fusillade, il envoie un « Je suis désolé », en réponse à l’insistance de Triggs sur son implication. Il lui demande ensuite de garder le silence.

Face aux enquêteurs, Triggs finit par coopérer et livre des détails précis sur la cache du fusil et des vêtements. Robinson, lui, reste introuvable durant trois jours avant de se rendre. Il négocie alors l’assistance d’un avocat et une entrée discrète en détention.

Penchant de Tyler pour le jeu Furry Shades of Gay

Des éléments numériques esquissent un portrait troublant de Tyler Robinson. Sous le pseudonyme craftin247, il consacre des heures au visual novel Furry Shades of Gay, lancé sur Steam en 2020 par Furlough Games.

Charlie Kirk assassin Tyler Robinson played ‘Furry Shades of Gay’ video game online which features explicit images of cartoon animal characters engaged in s** acts.



The game describes itself as a game of “love, queer relationships, hot gay s** and slapstick humor.”



Robinson,… pic.twitter.com/BLU232vYKv — Steve Ross (@steverossusa) September 18, 2025

Ce jeu parodique de Fifty Shades of Grey entraîne les joueurs à Furhaven. Une cité anthropomorphe où renards malicieux et ours timides tissent des romances queers torrides, ponctuées d’un humour burlesque. Robinson multiplie les sessions pour décrocher un succès rare : un chat vêtu en maid française, clin d’œil kitsch à la culture furry.

Gratuit mais financé par des DLC, Furry Shades of Gay fédère une communauté de 50 000 utilisateurs. Souvent moqué pour son mélange de tendresse queer et de fantasmes jugés dérangeants, le jeu s’impose pourtant comme un espace de liberté pour ses adeptes.

Tout prend sens ! Robinson, en couple avec un colocataire transgenre, nourrissait une aversion profonde pour les positions anti-LGBTQ+ de Charlie Kirk. L’univers léger de Furry Shades of Gay, fondé sur l’acceptation queer et la liberté sensuelle, contraste brutalement avec la violence du crime.

Des amis confient au Daily Mail que Robinson suivait des artistes comme RedRusker sur FurAffinity. Ces derniers étant connus pour des créations explicites aux frontières de la légalité. Ce monde virtuel, où le consentement se mêle à l’escapisme, aurait nourri sa frustration face à l’homophobie conservatrice.

Pour les enquêteurs, le mobile se dessine : une radicalisation hybride, où Furry Shades of Gay agit à la fois comme refuge intime et catalyseur d’une rage refoulée.

Un verdict dramatique

Les analyses balistiques confirment que la cartouche d’Orem correspond bien au fusil retrouvé. Des traces ADN sur les vêtements abandonnés lient irréfutablement Robinson à la scène du crime.

L’inculpation tombe : meurtre aggravé, subornation de témoin, entrave à la justice et une litanie d’autres charges.

Le procureur Mark Shurtleff annonce son intention de requérir la peine capitale, avec à défaut une peine minimale de 25 ans. Selon lui, le mobile politique, nourri par une haine viscérale des positions anti-LGBTQ+ de Kirk, confère à l’acte une dimension de terrorisme domestique.

La veuve de Kirk, quant à elle, promet de poursuivre la « guerre culturelle » menée par son mari. Le colocataire de Robinson, inculpé comme complice mineur, coopère désormais avec les enquêteurs.

Ce 22 septembre, Robinson attend son procès, prévu en 2026, en isolement à la prison du comté. Des psychologues évaluent son profil.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.