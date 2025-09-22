Brigitte Macron, transexuel ? Comment la science peut trancher

Brigitte Macron au cœur d’une tempête transphobe. Le couple présidentiel muscle son dossier et prépare des preuves scientifiques contre les rumeurs.

Emmanuel et Brigitte Macron passent à l’offensive. Il y a deux mois, le couple a été attaqué en diffamation par une influenceuse américaine. Une épisode particulièrement absurde et blessant.

Candace Owens, blogueuse complotiste d’extrême droite, avait semé le doute sur le genre de la Première dame française. Le couple présidentiel s’apprête donc à dévoiler des preuves solides pour clore ce cirque.

Des preuves scientifiques pour couper court aux théories

L’avocat américain Tom Clare, spécialisé dans ce type d’affaires, a confirmé jeudi 18 septembre que des éléments concrets allaient être présentés devant la justice. Photographies et preuves scientifiques doivent démontrer que Brigitte Macron est bien une femme. Des experts viendront ensuite soutenir ces documents.

La démarche ne se limite pas à une simple réaction juridique. Selon leur avocat, Brigitte Macron fait preuve d’un courage considérable. Elle accepte de s’exposer à cette situation humiliante pour que la vérité éclate, malgré le malaise que cela implique. La Première dame assume totalement ce fardeau, consciente qu’il s’agit de défendre son honneur et celui de sa famille.

Emmanuel Macron n’est pas indemne face à cette campagne de désinformation. Tom Clare décrit un président touché par ces attaques. Protéger sa famille tout en dirigeant un pays ne le met sûrement pas à l’abri de l’usure émotionnelle. Chaque vidéo complotiste ou commentaire malveillant représente un poids supplémentaire pour le couple.

Je me demande juste si la diffusion de preuves scientifiques suffira à stopper la machine des rumeurs en ligne. Et surtout, le couple Macron parviendra-t-il à restaurer pleinement son image face à un flot de désinformation mondiale ? Quoi qu’il en soit, Brigitte Macron poursuit en justice deux femmes ayant relayé des rumeurs transphobes sur son genre.

