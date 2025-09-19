KPop Demon Hunter : la chanson Soda Pop vraiment écrite avec ChatGPT ?

KPop Demon Hunters explose les charts avec sa bande-son irrésistible, mais Soda Pop, le tube bubbly des Saja Boys, vole la vedette… pour de mauvaises raisons. Le compositeur Vince a-t-il vraiment fait appel à ChatGPT pour créer ce hit démoniaque ?

Séoul, septembre 2025. OpenAI ouvre son bureau coréen, et qui débarque ? Vince, le pro de la K-Pop crédité sur Soda Pop. Ce morceau qui fait danser les démons en boys band. Lors d’une discussion animée, il lâche : « ChatGPT m’a aidé à rendre Soda Pop plus pétillant ! ». Du moins, c’est ce que dit un tweet supprimé d’un cadre OpenAI, capturé comme un trophée sur Reddit.

Vince accusé de tricherie musicale

« Mon moment préféré ? Vince expliquant comment l’IA a boosté Soda Pop de KPop Demon Hunters pour un son ultra-bubblegum ! » Boom. Les fans hurlent et la tempête se déchaîne sur X.

Pour certains, l’usage d’IA pour un hit aussi « simple » que Soda Pop ne fait pas de Vince un vrai artiste. D’autre pense que cela dévalue tout le film et considère cela comme du fake bubbly.

How tf do you need ChatGPT to help you think about making a song called “Soda Pop” of all things more “bubbly” https://t.co/ovloWmzTcC pic.twitter.com/dxsPdMjNWf September 16, 2025

Et patatras, Soda Pop chute dans les soupçons, de n°5 au Billboard Hot 100 à suspect n°1 de l’authenticité à cause de cette rumeur avec ChatGPT. Mais pourquoi autant de raffut ?

L’article anglais du JoongAng Daily ( traduit par… une IA, ironie du sort !) cite Vince comme disant qu’il a utilisé ChatGPT spécifiquement pour ce track des Saja Boys. Ces démons charmants qui masquent leur faim d’âme sous des looks accrocheurs, inspirés de Butter de BTS.

Les fans, déjà sur les nerfs après des rumeurs d’IA pour les personnages du film, explosent. Comment as-tu besoin de ChatGPT pour rendre Soda Pop plus pétillant ? C’est littéralement du soda !

Le thread r/oscarrace inonde Reddit, estimant que cela pourrait torpiller les Oscars pour la bande originale. Certains se demandent même si Golden a connu le même sort.

Même les non-fans s’y mettent. Des pétitions en ligne, des mêmes hilarants et un hashtag #BoycottSodaPop qui grimpe comme une chorégraphie K-Pop.

Une erreur de traduction, pas ChatGPT derrière Soda Pop

Le 17 septembre, JoongAng Daily corrige tout. Dans l’original coréen, Vince n’a jamais mentionné Soda Pop ou KPop Demon Hunters.

Sa vraie déclaration : « J’utilise parfois ChatGPT pour de l’inspiration générale en produisant de la K-Pop ». Et il n’y avait aucun lien direct avec le hit.

Gizmodo confirme via un traducteur maison. La rumeur n’était qu’une bourde de traduction, amplifiée par ce tweet effacé.

Netflix reste muet, mais le Discord officiel du film clame haut et fort : 100 % humain ! Crédits vérifiés, pas d’IA sur Soda Pop. Vince, lui, avait bossé cette démo guitare il y a sept ans, bien avant que ChatGPT ne devienne le diable de la créativité.

Les fans, eux, sont mi-soulagés, mi-furieux. Kotaku rappelle les rumeurs passées sur les personnages IA. BGR note que le mal est fait et la news a buzzé avant la correction, semant le doute sur toute la BO.

Soda Pop grimpe encore au Global 200, en partie porté par la controverse avec ChatGPT. Rien de tel qu’un scandale pour booster les streams…

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.