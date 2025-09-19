Une ado de 15 ans décomposée dans sa Tesla : qui est le rappeur D4VD ?

Une découverte macabre à Hollywood secoue le monde de la musique et interroge sur une disparition vieille de plus d’un an. Les restes d’une adolescente ont été retrouvés dans une Tesla liée au chanteur D4vd.

Cette jeune fille, Celeste, a disparu à l’âge de 13 ans. Les restes de son corps ont été retrouvés dans le coffre d’une Tesla mise en fourrière le 8 septembre. Ce, après des signalements d’une odeur nauséabonde dans la dépanneuse d’Hollywood. La voiture est immatriculée au Texas au nom de David Anthony Burke, alias D4vd.

D4VD et sa Tesla embarqués dans une affaire délicate

Les restes de Celeste, âgée de 15 ans au moment de l’identification, portaient des signes distinctifs inquiétants. Elle mesurait 1,57 m, avait les cheveux noirs ondulés et portait un haut tube avec des leggings noirs.

Un tatouage sur son index droit, marqué du mot « Chut », a été noté par le médecin légiste. Les restes n’étaient pas intacts, suggérant que la jeune fille était décédée depuis un certain temps.

Les autorités précisent que la cause et l’heure du décès restent inconnues, ajoutant un voile de mystère à cette affaire déjà troublante. La Tesla de D4VD avait été remorquée depuis les collines d’Hollywood après avoir été abandonnée cinq jours plus tôt. Les policiers estiment qu’elle était restée sur place quelques jours avant que les restes ne soient découverts.

D4vd, connu pour ses tubes viraux Here With Me et Romantic Homicide, était en tournée lorsque la découverte a été faite. Le concert prévu à Seattle mercredi a été annulé. La star de 20 ans coopère pleinement avec la police, mais l’affaire continue de faire couler beaucoup d’encre.

Le mystère autour de cette disparition reste entier. Que s’est-il réellement passé entre la dernière apparition de Celeste en avril 2024 et cette macabre découverte ? Les enquêteurs et les fans attendent désormais des réponses.

