Nvidia lâche 5 milliards $ à son rival Intel : le partenariat qui va secouer la tech

Être rivaux n’empêche pas de se tendre la main. La preuve ? Nvidia vient d’injecter des milliards de dollars pour aider son grand rival Intel. De cet investissement est même né un partenariat historique.

Cela fait des mois qu’Intel est sous pression. En effet, après avoir régné des décennies sur les semi-conducteurs, le géant a accumulé du retard, surtout dans l’IA. Mais aujourd’hui, il reçoit un soutien inattendu. Son rival Nvidia vient de mettre 5 milliards de dollars sur la table.

Mieux encore, les deux ennemis de toujours annoncent une collaboration qui pourrait bien secouer tout le secteur de la tech. À quoi pourrait donc ressembler ce partenariat entre Nvidia et Intel ?

Nvidia et Intel main dans la main

Voilà un rapprochement qui ne passe pas inaperçu ! Ces dernières années, Intel a connu des turbulences, tandis que Nvidia s’envolait grâce à ses GPU et ses innovations. Mais le vent pourrait tourner pour le géant de Santa Clara. Tout simplement parce que Nvidia vient de lancer un partenariat inédit avec lui.

L’entreprise de Jensen Huang a investi 5 milliards de dollars dans Intel, en achetant des actions ordinaires à 23,28 dollars l’unité. Pourtant, ce n’est que la première étape d’une collaboration technologique qui pourrait redessiner le paysage des semi-conducteurs.

Au programme ? Travailler main dans la main. Intel va concevoir des processeurs x86 sur mesure pour Nvidia, spécialement pensés pour ses plateformes d’infrastructure IA. L’entreprise développera aussi des puces x86 intégrant les GPU RTX de Nvidia.

Il s’agit évidemment d’« une fusion de deux plateformes de classe mondiale. Ensemble, nous étendrons nos écosystèmes et poserons les bases de la prochaine ère de l’informatique » comme le souligne Jensen Huang, le patron de Nvidia.

Des premiers effets déjà visibles

Le partenariat entre Nvidia et Intel ne reste pas lettre morte. Les premiers effets se font déjà sentir sur le marché et dans la course à l’innovation.

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Comme le rapporte CNBC, l’action Intel a bondi de 33 % avant l’ouverture de la Bourse. Sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis des décennies. Nvidia, de son côté, a enregistré une hausse plus modeste, mais symbolique, de 2 %.

Pour Intel, cette alliance est sans doute une bouffée d’oxygène bienvenue, à la fois financièrement et technologiquement. Elle lui permet d’assurer ses besoins futurs en architecture de calcul.

Ce qui est important dans un contexte où la performance des liaisons entre GPU et CPU devient cruciale pour les data centers et l’IA. C’est aussi une manière de renforcer sa position dans l’écosystème domestique américain.

Par ailleurs, Nvidia n’est pas le seul à miser sur Intel. En août, le géant japonais SoftBank Group a annoncé vouloir injecter 2 milliards de dollars dans son capital. Ce geste traduit la confiance de certains acteurs dans la capacité de relance du vétéran des semi-conducteurs.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.