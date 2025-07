Aucun emploi ne sera épargné par l’IA, selon le PDG de NVIDIA

Alors que NVIDIA dépasse les 4 000 milliards de dollars en valorisation boursière, son PDG multiplie les déclarations marquantes sur l’impact de l’IA sur l’emploi. Jensen Huang, désormais sixième fortune mondiale, affirme que « les emplois de tout le monde seront affectés ».

La phrase, prononcée sur CNN, tranche avec les discours rassurants souvent utilisés pour dédramatiser l’impact de l’IA. Cette fois, la promesse n’est pas un futur de collaboration homme-machine, mais une réécriture du travail dans sa totalité.

Pour Huang, l’enjeu se résume à une question de productivité. L’IA produirait plus, plus vite, pour moins cher, dans tous les secteurs d’activité. « De nombreux emplois seront créés », affirme-t-il, tout en admettant que d’autres disparaîtront. Il espère que cela « améliorera la société », sans vraiment expliquer comment. Le contraste est saisissant entre ses mots et la réalité de nombreux salariés, dont le quotidien s’alourdit avec les outils d’IA. Le lien entre NVIDIA, l’IA et l’emploi devient ainsi une question brûlante et conflictuelle.

Les salariés confrontés à une charge accrue

Une étude de 2024 portant sur 2 500 travailleurs révèle que 77 % d’entre eux voient leur charge de travail augmenter. Pour 40 % d’entre eux, les erreurs liées à l’IA alourdissent leurs journées. Et près de la moitié déclare ne pas savoir comment tirer profit de ces outils.

Le mythe de l’assistant intelligent et fluide se heurte donc à une réalité bien moins enthousiasmante. L’intégration de l’IA dans le monde professionnel ne produit pas forcément les effets attendus sur l’emploi.

Le Bureau national de recherche économique du Danemark a interrogé 25 000 employés sur 7 000 lieux de travail. Conclusion : les chatbots IA n’ont eu aucun effet notable sur les revenus ou les horaires de travail. Autrement dit, l’IA reste silencieuse sur l’impact qu’elle aurait déjà dû produire.

L’écart entre les annonces spectaculaires et les résultats concrets ne cesse de se creuser. La stratégie de NVIDIA repose sur un futur automatisé, mais les chiffres actuels interrogent sa viabilité à l’échelle de l’emploi.

Les contradictions du discours de Jensen Huang

Le changement de ton du patron de NVIDIA étonne, surtout après ses propos de début juin. Il critiquait alors Dario Amodei (Anthropic), qui prédisait la disparition de la moitié des emplois de bureau. Huang dénonçait une posture alarmiste et intéressée. De ce fait, il accuse Amodei de vouloir monopoliser le développement de l’IA. Aujourd’hui, Huang semble emprunter une rhétorique similaire et évoque des bouleversements sans présenter de solution concrète.

NVIDIA contrôle près de 90 % du marché des puces pour centres de données, un quasi-monopole stratégique. Son influence s’étend des géants du numérique aux infrastructures militaires américaines. Contrairement à d’autres entreprises, NVIDIA ne vend pas directement de solutions IA, mais fournit le matériel indispensable à leur fonctionnement. Ce positionnement permet à NVIDIA d’échapper aux critiques directes, tout en profitant pleinement de la dynamique IA liée à l’automatisation de l’emploi.

Une révolution annoncée… mais pour qui ?

Jensen Huang avertit que l’IA modifiera le travail de chacun, sans vraiment en dessiner les contours. Les chiffres montrent que cette transformation reste difficile à ressentir, surtout pour les salariés concernés. L’écart entre les promesses des patrons de la tech et la réalité vécue sur le terrain s’amplifie. Derrière les milliards de NVIDIA, les incertitudes sur l’avenir de l’emploi n’ont jamais été aussi présentes.

