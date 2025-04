Bientôt deux jours de travail ? Bill Gates y croit avec l’IA

Et si vous ne travailliez plus que deux jours par semaine d’ici dix ans ? Selon l’ancien patron de Microsoft, ce scénario n’a rien d’utopique. Bill Gates, invité sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon, a partagé sa vision d’un avenir radicalement transformé par l’IA.

Pour Bill Gates, nous entrons dans une ère où l’intelligence humaine cesse d’être une ressource rare. Selon lui, « avec l’IA, au cours de la prochaine décennie, cela deviendra gratuit et banal ». Il fait ici référence aux domaines où les compétences sont aujourd’hui difficiles à trouver, comme la médecine ou l’enseignement. Selon ses prévisions, l’IA sera bientôt capable de fournir des conseils médicaux fiables ou des cours de soutien de qualité, sans intervention humaine directe.

Cette automatisation ne se limiterait pas aux tâches répétitives. Bill Gates envisage un futur où l’IA s’occupera de la majorité des activités professionnelles actuelles. Dans cette perspective, il devient urgent de repenser le rapport au travail et au temps libre. « Nous devrons inventer une nouvelle manière de structurer nos journées, nos semaines, nos carrières », évoque-t-il avec calme. Cette mutation ne s’accompagnerait pas nécessairement d’une crise, mais plutôt d’un rééquilibrage des priorités.

Une semaine de travail allégée, mais productive

Ce n’est pas la première fois que le milliardaire évoque la réduction du temps de travail. En 2023, il imaginait déjà un monde fonctionnant avec trois jours travaillés par semaine. Désormais, il parle d’une semaine réduite à deux jours, portée par la puissance croissante des outils numériques. Si le rythme actuel d’innovation continue, cette vision pourrait devenir réalité bien plus vite qu’on ne l’imagine.

Deux métiers emblématiques sont, selon Gates, en première ligne : les enseignants et les médecins. Loin de considérer cela comme une menace, il y voit une opportunité d’élargir l’accès aux soins et à l’éducation. « L’intelligence artificielle permettra d’avoir de bons conseils médicaux ou scolaires partout dans le monde », affirme-t-il. Il reste convaincu que les humains conserveront certains rôles, mais de manière beaucoup plus sélective.

Durant son intervention de 11 minutes, Bill Gates revient aussi sur sa jeunesse, l’influence de ses parents et ses débuts dans l’informatique. Son regard sur l’IA reste optimiste mais lucide. Il reconnaît que des défis devront être relevés pour accompagner cette transformation. Pourtant, il demeure persuadé qu’un avenir libéré des contraintes du travail quotidien est à portée de main.

