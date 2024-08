MidJourney enfin accessible via le web, facile et gratuit ! Créez vos images IA !

Midjourney a lancé son site Web ! C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui n'auront plus besoin de passer par Discord pour générer des images IA. En plus de cette version web, le générateur d'images reprend également les essais gratuits.

Pour générer des images à partir de Midjourney, les utilisateurs devaient passer par le logiciel Discord depuis son lancement en 2022. En effet, il s'agissait d'une source de frustration pour plusieurs internautes. La société a partagé cette nouvelle le 21 août, depuis X. « L'expérience web Midjourney est désormais ouverte à tous », a expliqué la plateforme.

Midjourney a enfin son site internet !

Pour rappel, Midjourney est un laboratoire de recherche indépendant qui a été lancé en 2022. Il propose un programme d'IA éponyme très connu permettant de générer des images via des descriptions textuelles.

Midjourney web experience is now open to everyone via /r/hackernews https://t.co/x4hfndypB9 — Willem (@willem_74) August 21, 2024

La plateforme utilise ainsi le même système que DALL-E d'openAI. Depuis sa création, les utilisateurs de Midjourney étaient contraints de passer par le logiciel Discord pour créer des images. Ce que tous les utilisateurs ne trouvaient pas plaisant !

Les utilisateurs sont particulièrement contents de ce changement. D'ailleurs, cette nouveauté intervient alors que la course à l'IA et la concurrence entre les générateurs d'images sont de plus en plus rudes. Rappelons que depuis quelques mois, ces outils deviennent de plus en plus performants, comme Flux.1.

Notons que les utilisateurs peuvent toujours utiliser Discord pour générer vos images ! C'est donc à eux de choisir l'outil qui leur convient le plus.

Les essais gratuits sont de retour de manière temporaire !

En plus de la version web de sa plateforme, Midjourney annonce également la reprise des essais gratuits. Rappelons que l'accès gratuit à la génération d'images était arrêté juste après la sortie de Midjourney 5.2 au printemps 2023. Son fondateur et PDG David Holz a expliqué à cette époque que la raison de l'arrêt était « une demande incroyable et des abus dans les essais ».

The Midjourney web experience is now open to everyone. We're also temporarily turning on free trials to let you check it out. Have fun! pic.twitter.com/rcmP0UD8PV August 21, 2024

Par ailleurs, il convient de noter que le retour de l'offre est temporaire, comme elle l'indique sur X. Vous pouvez ainsi générer des images sur la plateforme sans souscrire à un abonnement qui est de 8 à 96 dollars par mois en fonction de la formule choisie.

Notons aussi que la plateforme ne mentionne pas le nombre d'images que vous pouvez générer gratuitement. Toutefois, l'essai de cette plateforme indique qu'il est limité à cinq. « Il vous reste environ 5 images gratuites dans votre période d'essai », indique la plateforme une fois connectée.

Néanmoins, Midjourney affirme que le chiffre peut changer selon les fonctionnalités utilisées. Notons également qu'il est indispensable de se connecter via un compte Google ou Discord pour utiliser la plateforme.

La société n'a pas encore indiqué durant combien de temps les utilisateurs pourront profiter de cet accès de générations d'images gratuites sur son site internet.

Comment trouvez-vous ces changements chez Midjourney ? Est-ce une stratégie qui lui permettra de se démarquer de la concurrence ? Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.