Apple Charismatic : c’est quoi, ce mystérieux OS pour un nouveau type d’appareils ?

Apple prépare un nouveau système d’exploitation baptisé Charismatic, pour réinventer la maison connectée. Plus qu’un simple OS, ce logiciel allie IA, domotique et interactions multimodales

D’après des sources proches de Cupertino et le journaliste Mark Gurman, Apple Charismatic succède au projet « homeOS » et servira de socle à plusieurs appareils inédits. Parmi eux, un hub domestique attendu en 2026 et un robot de table prévu pour 2027.

Charismatic, le système Apple pour une maison connectée

Apple Charismatic combine des éléments de tvOS et de watchOS afin de proposer une expérience fluide et cohérente. Ce nouvel OS centralise la gestion des objets domestiques en intégrant l’IA et interactions multimodales pour un pilotage vocal comme tactile.

L’interface reprend l’esthétique de l’Apple Watch avec une grille hexagonale d’applications, enrichie de widgets et de cadrans interactifs. Les applications natives comme Calendar, Photos, Musique, Rappels ou Note figurent au cœur du dispositif.

Siri bénéficie d’une refonte visuelle et interactive, avec des échanges plus naturels et une présence continue dans le quotidien. Les designers explorent plusieurs concepts, de l’icône animée inspirée du Finder à des avatars ludiques proches des Memoji.

Cette approche, baptisée en interne « Bubbles », cherche à matérialiser Siri sous une forme visible et interactive.

Et si le nouveau Siri adoptait un tout nouveau look, à la fois expressif et familier ?



➡️ D’après les dernières rumeurs, il pourrait bien s’inspirer du Finder… et si ça ressemblait à ça ? ✨ pic.twitter.com/c9XRa0nSXa — JulDux ✨ (@Jlngi_) August 16, 2025

Une caméra frontale intégrée permet d’identifier chaque utilisateur et d’adapter automatiquement contenus et préférences. L’ensemble vise une expérience domestique unifiée, pensée pour s’ajuster à la diversité des profils au sein d’un même foyer.

De nouveaux appareils pour la maison connectée

Le robot de table constitue l’autre pièce maîtresse d’Apple Charismatic. Prévu pour 2027, il est conçu comme un compagnon virtuel capable de se déplacer et de réagir aux interactions des utilisateurs.

Son écran horizontal, proche du format iPad mini, repose sur un bras motorisé capable de suivre les mouvements des utilisateurs. L’appareil peut fixer un interlocuteur durant les appels vidéo, faciliter les réunions en ligne et interagir simultanément avec plusieurs personnes.

Grâce à Siri LLM, le robot conversera de manière naturelle, retiendra des informations pertinentes et proposera des recommandations adaptées au quotidien.

Apple étend également son approche à la sécurité. L’entreprise développe des caméras intelligentes capables de détecter les personnes et d’automatiser certaines fonctions comme l’éclairage ou la diffusion de musique.

Ces dispositifs, fonctionnant sur batterie et pouvant rester actifs plusieurs mois sans recharge, viendront compléter l’écosystème Apple Charismatic.

