OpenAI veut vous mettre une puce ChatGPT dans le cerveau

Ce nouveau projet d’OpenAI vise avant tout de connecter le cerveau humain à l’IA grâce à des implants cérébraux. Une levée de 250 M$ est en cours pour une valorisation estimée à 850 M$.

La course à l’interface cerveau-machine ne cesse de s’intensifier. Après les avancées de Neuralink d’Elon Musk, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a préparé la riposte avec un nouveau projet baptisé Merge Labs. Cette startup vise à fusionner l’humain et l’intelligence artificielle grâce à des implants cérébraux, et pourrait bouleverser la manière dont nous interagissons avec la technologie. Estimée à 850 millions de dollars, Merge Labs ambitionne de lever 250 millions de fonds, dont une partie pourrait provenir d’OpenAI Ventures. Aux côtés d’Alex Blania, cofondateur de Tools for Humanity (ex-Worldcoin), Sam Altman veut proposer une alternative crédible à Neuralink et entrer dans la bataille des implants cérébraux.

Merge Labs, une nouvelle option face à Neuralink

Selon le Financial Times, Merge Labs pense connecter directement le cerveau humain aux machines grâce à des puces implantées.

Le projet est encore en phase de levée de fonds, mais il s’appuierait largement sur l’écosystème OpenAI pour développer des usages concrets d’intelligence artificielle appliquée au cerveau.

OpenAI ambitionne de fusionner l’humain et l’IA avec ce projet. Comment ? Elle compte exoloiter la technologie de l’accroissement des capacités cognitives.

La société pense aussi explorer des applications médicales, à l’instar de Neuralink. Cela permet surtout d’aider les patients qui souffrent de paralysie sévère.

Cette initiative ouvre également la voie à une nouvelle ère de neurotechnologie et potentiellement au concept de la singularité. Rappelons que c’est souvent évoqué par Musk comme le moment où l’IA surpassera l’intelligence humaine.

Sam Altman n’investira pas directement dans Merge Labs, mais OpenAI Ventures serait pressenti pour soutenir massivement le projet.

Un projet qui risque d’amplifier la rivalité Altman Musk

La création de Merge Labs pourrait relancer la rivalité entre Sam Altman et Elon Musk, autrefois cofondateurs d’OpenAI.

Depuis le départ de Musk en 2018, leurs relations se sont dégradées, jusqu’à des échanges virulents récents sur X.

Par ailleurs, ce ne sera pas le seul problème, car Neuralink a déjà franchi plusieurs étapes. Ce projet a déjà réalisé des implantations expérimentales sur des patients atteints de paralysie.

L’entreprise a aussi pour objectif de réaliser 20 000 implants par an d’ici 2031. Ce qui pourrait aider à générer près d’un milliard de dollars de revenus annuels.

De plus, elle a déjà atteint une valorisation de 9 milliards de dollars après un tour de table de 600 millions.

Je trouve qu’Altman veut surtout montrer que ce n’est pas uniquement Musk qui peut dominer ce secteur clé, considéré comme l’un des piliers de l’avenir de l’IA et de l’humain augmenté. Et votre avis ?

