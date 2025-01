Elon Musk et Neuralink : que réserve 2025 pour les implants cérébraux ?

En 2025, les implants cérébraux de Neuralink pourraient transformer la vie des patients paralysés grâce à des avancées inédites. Mais derrière ces promesses spectaculaires se cachent des défis techniques, des lenteurs réglementaires et une ambition hors norme portée par Elon Musk.

Neuralink, la société d’interface cerveau-ordinateur fondée par Elon Musk, suscite des espoirs incroyables pour améliorer la vie des personnes handicapées. Pourtant, malgré des annonces ambitieuses, les progrès restent lents. Aujourd’hui, seuls trois volontaires, dont Noland Arbaugh, paralysé, bénéficient de l’implant Neuralink N1. Ce dispositif leur permet de contrôler une souris d’ordinateur par la pensée. Cependant, cette prouesse technologique reste encore en phase expérimentale.

Des patients supplémentaires, mais un rythme contrôlé

Elon Musk prévoit des centaines d’implants dans les prochaines années, mais la réalité est bien différente. En 2025, Neuralink espère atteindre 20 à 30 patients, soit un rythme plus mesuré que les prédictions de Musk.

Deux études sont actuellement ouvertes aux États-Unis et au Canada, avec des espaces limités pour 11 volontaires. Ces tests minutieux, nécessaires pour surveiller les éventuels problèmes, montrent que Neuralink avance prudemment vers une application plus large.

Malgré ses succès, l’implant Neuralink nécessite encore des améliorations importantes. Arbaugh, l’un des premiers patients, a signalé des difficultés liées à l’obsolescence du « modèle » utilisé pour traduire ses pensées en mouvements de souris. Le recalibrage de cet algorithme peut prendre jusqu’à 45 minutes. Bliss Chapman, responsable de l’équipe logicielle chez Neuralink, affirme : « Nous voulons offrir une expérience fluide, proche de celle d’une Formule 1. »

Des efforts sont également en cours pour augmenter le nombre d’électrodes et améliorer la durée de vie de la batterie de l’implant. Neuralink travaille parallèlement à automatiser le processus d’implantation avec son robot chirurgical R1, essentiel pour réaliser les ambitions de Musk d’implanter des millions de personnes.

Des applications plus diversifiées

En 2025, Neuralink envisage d’élargir les possibilités offertes par ses implants. Un essai complémentaire vise à permettre le contrôle d’un bras robotique via l’activité cérébrale. Si cette technologie progresse, elle pourrait aider les personnes paralysées à accomplir des tâches du quotidien, comme se nourrir ou se coiffer. Toutefois, le développement d’un tel appareil, sûr et pratique à domicile, reste un défi technique majeur.

Neuralink explore également une application pour restaurer une vision limitée chez les personnes aveugles. Cela serait possible grâce à un implant nommé Blindsight. Ce système enverrait des impulsions électriques au cortex visuel pour générer des phosphènes et former une image pixellisée. Bien que prometteur, cet essai n’a pas encore été lancé et son calendrier reste incertain.

Neuralink a levé 325 millions de dollars en 2023. Ce qui a valorisé l’entreprise à plus de 3 milliards de dollars. Cependant, elle devra probablement collecter davantage de fonds en 2025 pour soutenir ses recherches. Pendant ce temps, des concurrents tels que Synchron et Paradromics avancent également dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur. A la différence, ces derniers avance avec des approches parfois moins invasives.

Un contexte réglementaire sous tension

Neuralink fait face à des pressions réglementaires accrues, notamment sur le traitement des animaux de laboratoire. L’entreprise devra naviguer prudemment entre ces enjeux éthiques et l’innovation. En parallèle, Elon Musk, avec son influence publique et ses déclarations polémiques, pourrait jouer un rôle dans l’évolution des politiques de régulation.

Neuralink se trouve à un moment critique. Alors que les ambitions de Musk projettent des millions d’implants dans la prochaine décennie, les défis techniques, éthiques et réglementaires ralentissent cette progression. Si les avancées se poursuivent, 2025 pourrait marquer une étape décisive, non seulement pour Neuralink, mais pour l’ensemble du secteur des interfaces cerveau-ordinateur.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.