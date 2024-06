Neuralink : une employée enceinte attaquée par des singes atteints d’herpès

Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais l'une des start-up d'Elon Musk est la cible d'une accusation grave proférée par l'une de leur ancienne employée. Il est question de Neuralink, d'un singe atteint d'herpès et d'une attaque.

C'est une histoire rapportée par Bloomberg. Dans celle-ci, Lindsay Short est la victime et Neuralink est l'employeur fautif. Voici ce qu'il en est.

Un singe atteint d'herpès de chez Neuralink agresse une employée

Dans l'une des start-up d'Elon Musk, il s'avère qu'une femme dénommée Lindsay Short spécialisée dans les interfaces cerveau-ordinateur a été la proie d'un primate et d'abus. Désormais licenciée, elle poursuit l'entreprise en justice. Mais en faisant le regroupement de tout ce qu'il lui est arrivé, il est normal de faire part de ces représailles.

Au total, Lindsay Short accuse l'entreprise de licenciement abusif et de discrimination sexuelle. C'est autant d'allégations qui ont déjà été formulées à l'encontre d'autres entreprises de Musk. SpaceX en fait aussi partie. Mais il s'agit là d'un nouveau signe que le PDG de Tesla aime faire la pluie et le beau temps dans ses entreprises. Et cela, c'est au mépris de la sécurité des employés et d'autres aspects.

Un environnement de travail non sécuritaire

Cette action en justice brosse un tableau troublant de ce qui se passe à huis clos chez Neuralink. En effet, Mme Short raconte qu'elle travaillait dans un mauvais environnement de travail. Il était marqué par le blâme, la honte et des délais impossibles à rattraper. Ceci s'est passé après avoir été transférée sur le site de l'entreprise à Fremont, en Californie.

Pour appuyer ses dires, cette ex-employée de Neuralink affirme avoir été griffée par un singe porteur du virus de l'herpès B à travers un gant fragile. Elle n'a donc pas reçu d'équipement de protection adéquat pour travailler avec les animaux.

En plus de cela, il s'avère que son patron l'a menacée de « graves répercussions » si elle insistait à nouveau pour obtenir un traitement médical. Puis, Mme Short a été licenciée un jour après avoir informé son service de sa grossesse. Or, elle avait été promue deux mois plus tôt.

Neuralink, déjà cibler dans de nombreuses affaires liées à des singes ayant l'Herpès

L'utilisation de singes de laboratoire par Neuralink a déjà fait l'objet de nombreuses controverses. L'année dernière, Wired a rapporté qu'une douzaine de macaques rhésus avaient souffert de divers symptômes terrifiants. Et cela s'est produit après l'implantation de puces Neuralink sur ces singes. Ils ont été victimes d'un gonflement du cerveau, d'une paralysie partielle et d'un comportement d'automutilation. Cela a conduit à leur euthanasie.

Depuis, Musk a démenti le rapport, affirmant que les singes étaient en phase terminale. Et cela, sans jamais fournir de preuves à l'appui de ses affirmations. Neuralink a également fait l'objet d'une enquête du ministère américain des transports. Ils auraient déplacé illégalement des implants prélevés sur le cerveau de singes. Ceux-ci sont susceptibles d'avoir été contaminés par des agents pathogènes. Il est dit qu'il s'agit de l'herpès B et d'autres bactéries difficiles à éliminer comme le staphylocoque et la Klebsiella.

Une accusation parmi tant d'autres

Les allégations de Mme Short sont sérieuses mais pas surprenantes. Ce n'est pas la première fois qu'une affaire de discrimination sexuelle dans une entreprise dirigée par M. Musk est divulguée. Le fait que cette employée de Neuralink ait été attaquée par un singe atteint d'herpès est un dossier qui vient s'ajouter à la liste.Il y a peu, huit anciens employés de SpaceX ont poursuivi l'entreprise et son PDG. Ils ont affirmé qu'ils avaient été licenciés à tort pour avoir soulevé des problèmes de harcèlement sexuel endémique.

