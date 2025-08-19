HTC Vive Eagle : les lunettes IA pour défier Meta Ray-Ban

Avec les Vive Eagle, HTC s’attaque à Meta grâce à des lunettes connectées qui allient mode, intelligence artificielle et audio immersif. Un produit haut de gamme, vendu environ 520 dollars, qui devra convaincre face à une concurrence déjà solidement installée.

Le marché des lunettes connectées s’accélère. Après le succès des Ray-Ban Meta, c’est au tour de HTC de présenter son modèle : les Vive Eagle. Ces nouvelles lunettes intelligentes misent sur un design élégant, une caméra IA grand-angle, un assistant vocal intelligent et des fonctionnalités de traduction en temps réel. De quoi séduire les passionnés de high-tech, même si leur disponibilité reste limitée à Taïwan pour l’instant.

HTC Vive Eagle : Des lunettes intelligentes qui vous accompagneront au quotidien

Les lunettes connectées HTC Vive Eagle se distinguent par leur design léger et minimaliste. En fait, elles pèsent 49 grammes seulement et intègrent en même temps des technologies avancées.

Sa caméra 12MP ultra grand-angle avec commande vocale vous permet de capturer des photos et des vidéos instantanément.

Elles intègrent aussi un assistant vocal intelligent compatible avec OpenAI et Gemini. Cette fonctionnalité vous permet de prendre des notes, gérer des rappels ou encore recommander des restaurants.

Par ailleurs, elles proposent une traduction instantanée en 13 langues (anglais, français, allemand, japonais, arabe, coréen, etc.). Ce qui les rend idéale pour voyager ou travailler à l’international.

Si vous souhaitez écouter de la musique et des prompts sans vous isoler de son environnement. Vous pouvez très bien le réaliser sans souci grâce à l’audio open-ear spatial

Côté autonomie, les lunettes offrent 4,5 heures de lecture continue, jusqu’à 36 heures en veille et une recharge rapide magnétique (50 % en 10 minutes).

Ces lunettes signées HTC ont aussi un niveau de confidentialité élevé grâce à un stockage chiffré et local des données, gage de sécurité pour l’utilisateur.

Le lancement de Vive Eagle permet à HTC de se positionner directement face aux Ray-Ban Meta, qui ont déjà séduit le marché grâce à leur combinaison de mode et de la technologie.

HTC VIVE Eagle : des lunettes IA révolutionnaires



HTC lance les HTC VIVE Eagle, des lunettes IA (ou assistées) pensées pour la vie de tous les jours : musique, assistant vocal, photo/vidéo mains libre… pic.twitter.com/5v58LKR6Ht — paradoxetemporel (@paradoxetempor1) August 14, 2025

Toutefois, HTC devra relever plusieurs défis ! Le premier concerne le prix qui est actuellement plus élevé. En effet, HTP prévoit de les vendre à environ 520 $ contre des modèles Meta souvent plus abordables.

Par ailleurs, la disponibilité de VIVE Eagle est limitée. Sachez qu’elles sont pour l’instant disponibles uniquement à Taïwan. La date de lancement en Europe ou aux États-Unis n’a pas encore été communiquée jusqu’à ce jour.

Je pense que si HTC choisit une expansion mondiale, les Vive Eagle pourraient séduire un public à la recherche d’une alternative premium aux lunettes connectées de Meta. Mais tant que leur distribution reste restreinte, Meta conserve une longueur d’avance. Et vous, quel est votre avis ?

