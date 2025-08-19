Bill Gates savait que GPT-5 ferait un flop... deux ans à l'avance !

Le lancement de GPT-5 devait incarner une étape spectaculaire pour l’IA selon OpenAI. Pourtant, de nombreux utilisateurs parlent désormais d’un flop de GPT-5 en évoquant bugs, lenteurs et expérience dégradée.

Bill Gates avait exprimé deux ans plus tôt son scepticisme quant à la capacité d’OpenAI à dépasser GPT-4. Le cofondateur de Microsoft estimait déjà que la technologie avait atteint un plafond, intuition aujourd’hui renforcée par la réception négative du modèle.

Sam Altman a reconnu que le déploiement de GPT-5 avait été « plus cahoteux que prévu ». Il a évoqué des défaillances techniques. Le commutateur automatique dysfonctionnait, rendant le modèle inutilisable plusieurs jours. Malgré les promesses d’un outil « plus intelligent qu’un doctorant », l’écart avec GPT-4 reste jugé faible. De nombreux utilisateurs regrettent GPT-4o et estiment que GPT-5 a trahi leurs attentes initiales, d’où l’accusation croissante de véritable flop de GPT-5.

OpenAI a tenté d’apaiser les critiques en doublant les limites de débit de GPT-5. L’accès à GPT-4o reste maintenu pour les abonnés Plus afin d’éviter un abandon massif. Mais beaucoup considèrent ces ajustements comme un simple pansement.

Bill Gates et l’idée d’un plafond technologique

Bill Gates affirme que GPT-5 illustre un plafonnement dans l’évolution des modèles d’IA générative actuels. Pour lui, le passage de GPT-2 à GPT-4 a constitué un bond impressionnant, mais il doutait qu’un progrès similaire soit répété. Il rappelle aussi que l’entraînement coûte cher et dépend de ressources colossales en semi-conducteurs.

Selon Gates, cette dépendance limite désormais l’échelle de progression. Les critiques actuelles sur GPT-5 semblent valider son analyse prudente et réaliste.

Malgré ce scepticisme, Sam Altman affirme qu’« il n’y a pas de mur » dans le développement. Eric Schmidt, ancien PDG de Google, partage cette vision et estime que l’échelle reste en expansion. Selon lui, les modèles d’IA « ont encore deux ou trois tours de manivelle » avant un plafond. Pour les partisans de cette approche, le flop de GPT-5 ne traduit qu’un accident de parcours et non une limite définitive de la technologie.

Le lancement de GPT-5 restera marqué par des bugs, une réception mitigée et la prédiction juste de Gates. Qu’il s’agisse d’un flop durable ou d’un simple contretemps reste en suspens. Pour OpenAI, l’enjeu sera de regagner la confiance perdue et démontrer que l’évolution continue.

