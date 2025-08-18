Vous détestez GPT-5 ? Voici comment réactiver ce bon vieux GPT-4o

GPT-5 impressionne par ses nouveautés, mais beaucoup regrettent déjà la précision et la fiabilité de GPT-4o. Face aux critiques, certains choisissent de réactiver GPT-4o pour retrouver une expérience plus conforme à leurs attentes.

Le lancement de GPT-5 par OpenAI a suscité beaucoup d’attentes, mais certains utilisateurs se disent déçus. Les critiques ciblent particulièrement la nouvelle personnalité du modèle, jugée moins pertinente que celle de GPT-4o.

Plusieurs affirment que les performances en mathématiques et en finance ont nettement reculé par rapport à l’ancienne version. D’autres signalent des boucles de réponses interminables qui empêchent d’obtenir une solution claire et exploitable.

Des comparaisons qui favorisent GPT-4o

De nombreux utilisateurs remarquent que GPT-4o, bien que moins récent, répondait avec davantage de précision sur certains sujets. Les problèmes observés avec GPT-5 renforcent l’idée qu’il peut être utile de réactiver GPT-4o. Certains estiment que ce retour permet de retrouver une qualité de réponse plus adaptée à leurs besoins. Cette comparaison régulière entre les deux modèles alimente le débat sur la pertinence du changement.

Les étapes pour retrouver GPT-4o

Pour les abonnés disposant d’un compte Plus ou Pro, l’accès à GPT-4o reste possible. Il suffit de suivre quelques étapes simples pour réactiver le modèle depuis l’interface.

Ouvrir le site chatgpt.com et cliquer sur le nom du profil situé en bas à gauche.

situé en bas à gauche. Accéder aux paramètres pour trouver l’option de gestion des modèles disponibles .

. Activer le bouton « Afficher les modèles hérités » afin de rendre GPT-4o visible.

afin de rendre GPT-4o visible. Fermer la fenêtre des paramètres, puis sélectionner GPT-4o depuis le sélecteur de modèle affiché.

L’activation du modèle hérité n’entraîne pas la perte d’accès à GPT-5 ou GPT-5 Thinking. Cela signifie que l’utilisateur peut alterner selon ses besoins, en conservant la possibilité de travailler avec les deux versions. Toutefois, cette option ne restaure pas les autres déclinaisons de GPT-4o comme la version mini. Les modèles plus spécialisés, tels que o3, restent également absents de cette liste limitée.

Une disponibilité incertaine pour l’avenir

Pour l’instant, aucune annonce officielle ne confirme l’arrivée de GPT-4o dans les comptes gratuits. OpenAI reste discret sur ses intentions, ce qui laisse planer le doute sur la disponibilité future. Certains pensent même que GPT-4o pourrait disparaître progressivement des comptes Plus et Pro. Face à cette incertitude, de nombreux abonnés préfèrent réactiver GPT-4o tant que l’option reste possible.

Conserver la possibilité de passer d’un modèle à l’autre représente un atout pour ceux cherchant la polyvalence. Les professionnels peuvent ainsi exploiter GPT-5 pour certaines tâches et réactiver GPT-4o pour d’autres plus spécifiques. Cette flexibilité garantit de s’adapter aux différentes situations rencontrées lors d’un usage quotidien. Beaucoup voient dans cette approche une manière d’optimiser leur abonnement tout en conservant un contrôle sur la qualité des réponses.

