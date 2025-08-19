Le lancement de GPT-5 a été marqué par des réactions partagées parmi les utilisateurs habitués à GPT-4o. Certains ont exprimé une préférence pour l’ancien modèle, jugé plus équilibré et moins toxique.

OpenAI reconnaît ces critiques et annonce désormais une mise à jour orientée vers une communication plus chaleureuse.

La société insiste sur l’aspect progressif de cette évolution. De ce fait, elle évoque des ajustements qualifiés de « subtils » mais significatifs. Les développeurs souhaitent que GPT-5 se montre plus accessible, tout en évitant des réponses artificiellement flatteuses. Les tests internes d’OpenAI confirment qu’ils n’observent aucune augmentation de la flagornerie.

Dans ses messages officiels, l’entreprise a présenté des exemples comme « Bonne question » ou « Excellent début ». Ces formulations visent à instaurer une relation plus naturelle sans tomber dans l’excès d’éloges. « Nous cherchons une communication sincère, pas des compliments forcés », a déclaré un responsable d’OpenAI.

Les difficultés d’un lancement mouvementé

Sam Altman a reconnu que le déploiement de GPT-5 avait été « un peu plus cahoteux que prévu ». Cette honnêteté illustre la volonté d’OpenAI d’assumer publiquement ses erreurs tout en montrant sa capacité d’adaptation. Les dirigeants affirment que l’objectif est désormais de consolider la confiance autour du modèle.

Les remarques concernant un GPT-5 parfois toxique ont pesé dans les ajustements récents annoncés. OpenAI sait que la perception des utilisateurs conditionne fortement l’adoption de son outil à grande échelle. Nick Turley, vice-président, a rappelé que la compatibilité restait assurée tout en privilégiant davantage de convivialité.

Le parallèle avec d’autres tendances technologiques

L’actualité rappelle aussi l’impact des ventes de produits comme les Ray-Ban Meta. Les ventes de ces lunettes intelligentes montrent combien les choix de conception influencent l’adoption auprès du grand public. De la même façon, GPT-5 doit démontrer que ses changements d’attitude ne masquent pas une toxicité persistante.

Lors d’un dîner avec des journalistes, OpenAI a tenté d’élargir le débat au-delà de GPT-5. Toutefois, les conversations ont rapidement convergé vers les inquiétudes concernant la toxicité du modèle et son adaptation. La société doit désormais convaincre que son approche humanisée servira de socle pour ses développements futurs.

