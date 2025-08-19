Les lunettes IA de Meta ont rendu la vue à un aveugle

Grâce à une lunette Meta équipée d’IA, un homme aveugle a pu reprendre son travail et retrouver une nouvelle autonomie.

Andy Evans, 57 ans, originaire de Larkhall près de Bath, a pu reprendre son travail après avoir perdu la vue grâce à une lunette Meta. Cette technologie décrit son environnement, facilite ses déplacements et l’accompagne dans ses tâches quotidiennes. Pour cet homme aveugle, la lunette Meta lui redonne son autonomie, des interactions sociales et de l’activité professionnelle.

Une lunette Meta restaure l’autonomie d’un aveugle

Il y a un an, Andy Evans menait une vie ordinaire comme employé de nuit dans un supermarché Morrison. Puis sa vue s’est détériorée, l’obligeant à quitter son emploi et à affronter une dépendance pesante.

Les gestes simples devinrent des obstacles : se déplacer seul, commander un repas, reconnaître un visage. Sa canne blanche offrait un repère, mais l’isolement et la perte d’autonomie minaient son moral.

Plus qu’un handicap, la cécité représentait pour lui la perte d’une identité professionnelle et d’une stabilité de vie. Tout a changé avec la lunette Meta Ray-Ban équipée d’IA.

Une caméra intégrée capte l’environnement, de petits haut-parleurs diffusent l’information et un assistant vocal répond instantanément aux questions. L’IA décrit en temps réel ce qui entoure l’utilisateur, offrant une aide concrète et immédiate.

Grâce à cette lunette Meta, Andy l’aveugle peut de nouveau lire une carte au restaurant, commander un plat, reconnaître son interlocuteur et accomplir des gestes qu’il pensait impossibles.

La personnalisation pour humaniser les interactions

Dans la rue, la lunette Meta signale les obstacles et guide chaque mouvement. « Vous pouvez lui demander de décrire ce qui se passe autour de vous », explique Andy Evans lors d’un témoignage à la BBC Radio Bristol.

Aujourd’hui, il a retrouvé une activité professionnelle au sein de l’association caritative Sight Support West of England. Sa mission consiste à accompagner d’autres personnes aveugles, en partageant son expérience et en montrant l’apport concret de ces lunettes connectés Meta.

La maison mère de Facebook propose aussi une personnalisation ludique des voix d’assistants. Andy a choisi celle de l’actrice Dame Judi Dench, qui l’appelle avec humour « James Bond » ou « 007 ». Cette complicité allège l’usage quotidien et humanise l’IA.

L’innovation suscite aussi l’intérêt des experts en accessibilité. Robin Spinks, responsable du design inclusif au Royal National Institute of Blind People et lui-même aveugle, utilise chaque jour une lunette Meta.

Selon lui, elle transforme des expériences simples, mais essentielles en véritables moments d’autonomie.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.