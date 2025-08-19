Étude Infosys : l’IA mal encadrée frappe 95 % des sociétés

L’IA agentique suscite autant d’opportunités que d’inquiétudes. Selon une étude d’Infosys, 86 % des dirigeants anticipent une hausse des risques, mais seules 2 % des entreprises atteignent les standards d’excellence en matière d’IA responsable.

Le rapport d’Infosys met en lumière un écart important entre l’adoption rapide de l’intelligence artificielle et la capacité des entreprises à la déployer de manière responsable. La majorité subit déjà des incidents liés à l’IA. Cela entraîne des pertes financières et même des atteintes réputationnelles. Malgré la prise de conscience de son potentiel de croissance, les investissements restent insuffisants. Face à l’IA agentique, une gouvernance proactive et structurée devient indispensable pour transformer le risque en opportunité.

Des risques omniprésents pour les organisations

L’essor rapide de l’IA agentique met en lumière un paradoxe : l’adoption progresse, mais la gouvernance reste fragile. D’après l’Infosys Knowledge Institute, 95 % des cadres dirigeants interrogés ont connu au moins un incident lié à l’IA au cours des deux dernières années, et 39 % estiment que ces dommages furent « graves » ou « extrêmement graves ». Ces événements vont de la violation de la vie privée aux biais discriminatoires, en passant par des erreurs de prédiction coûteuses. Dans le détail, 77 % des entreprises déclarent avoir subi des pertes financières directes, tandis que 53 % ont vu leur réputation écornée.

L’IA agentique, c’est-à-dire des systèmes capables de prendre des décisions et d’agir de manière autonome, accentue encore cette tension. Pas moins de 86 % des décideurs considèrent qu’elle introduira de nouveaux risques, notamment sur le plan réglementaire. Pour beaucoup d’acteurs, l’équation est donc claire ! Sans cadre robuste, les bénéfices attendus risquent d’être éclipsés par des conséquences opérationnelles et éthiques potentiellement lourdes.

Un fossé entre ambition et préparation

L’étude pointe un déficit de maturité en matière d’IA responsable. Seules 2 % des entreprises interrogées entrent dans la catégorie des « leaders IAR » qui répondent à l’ensemble des critères définis par le modèle RAISE BAR d’Infosys. Ces acteurs pionniers affichent des résultats tangibles : 39 % de pertes financières en moins et 18 % de dommages réputationnels réduits lors d’incidents. À l’inverse, la majorité des organisations reste en retrait, certaines atteignent à peine les trois quarts des exigences minimales.

Les « leaders » se distinguent par une démarche proactive : explicabilité renforcée, évaluation systématique des biais, protocoles rigoureux de test et validation, et surtout mise en place de plans clairs de gestion des incidents. Comme le souligne Balakrishna D.R., EVP chez Infosys : « Exploiter pleinement le potentiel des cas d’usage IA en entreprise suppose d’abord de bâtir une base solide et responsable, fondée sur la confiance, la gestion des risques, la gouvernance des données et la durabilité. » Autrement dit, l’IA responsable n’est plus une option défensive, mais un socle stratégique incontournable.

L’IA responsable, levier de croissance stratégique

Au-delà des risques, l’étude révèle un consensus : 78 % des cadres dirigeants perçoivent l’IA responsable comme un moteur de croissance. Mieux encore, 83 % estiment que les régulations futures stimuleront l’innovation plutôt que de la freiner. Pourtant, un paradoxe demeure : les entreprises reconnaissent sous-investir de près de 30 % dans ce domaine.

Avec la montée en puissance des réglementations internationales, les recommandations d’Infosys prennent tout leur sens : s’inspirer des leaders, combiner innovation produit et gouvernance centralisée, sécuriser les environnements d’IA, et instaurer un bureau dédié à la supervision de l’IAR. Jeff Kavanaugh, Head of Infosys Knowledge Institute, insiste : « Les entreprises qui intègrent des garde-fous solides et structurels en matière d’IA responsable ne se contenteront pas de limiter les risques ou de réduire les pertes financières : elles ouvriront également de nouvelles sources de revenus et seront les mieux positionnées pour prospérer à l’ère de l’IA agentique. » Une analyse qui reflète une tendance de fond : la compétitivité ne se jouera plus seulement sur l’adoption de l’IA, mais sur la capacité à la rendre fiable et durable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

