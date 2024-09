IA en France : adoption motivée par l’obsolescence

En France, 63 % des entreprises adoptent l'intelligence artificielle (IA) par crainte de l'obsolescence, selon l'ABBYY AI Trust Barometer 2024. Bien que la confiance envers l'IA soit élevée, les investissements sont principalement motivés par la peur de manquer des opportunités et la pression des clients.

La crainte de l'obsolescence comme facteur moteur

L'étude ABBYY AI Trust Barometer 2024 révèle que 63 % des décideurs informatiques en France adoptent l'IA principalement par crainte que leur entreprise soit laissée pour compte. Cette peur de l'obsolescence s'avère être un moteur puissant. Cela a incité les entreprises françaises à investir en moyenne 811 000 euros dans l'IA au cours des 12 derniers mois. Ce montant dépasse la moyenne observée dans les autres pays étudiés, où les investissements moyens s'élèvent à 600 000 euros.

La méthodologie de cette enquête menée par ABBYY en partenariat avec Opinium couvre un large éventail d'entreprises de six pays. Cela concerne la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie et Singapour. Elle met en lumière l'importance croissante de l'IA dans le paysage économique mondial et les défis uniques auxquels chaque pays doit faire face. Pour plus de détails, le rapport complet est disponible sur le site d'ABBYY.

Les motivations derrière ces investissements en IA incluent la recherche d'une plus grande efficacité opérationnelle et l'amélioration du service client. Environ 52 % des entreprises françaises estiment que l'IA peut les aider à atteindre ces objectifs. De plus, 45 % d'entre elles voient l'IA comme un moyen de fournir un service de meilleure qualité. Cette dynamique est renforcée par des résultats positifs déjà obtenus et encourage 44 % des entreprises à intensifier leur utilisation de l'IA.

Confiance et méfiance : les grands modèles de langage en tête

En termes de confiance, les grands modèles de langage (LLM) sont perçus comme les plus dignes de confiance par 84 % des décideurs français. Cela surpasse les petits modèles de langage (SLM) qui atteignent 80 %. « Il est compréhensible que les entreprises se tournent vers les petits modèles de langage (SLM) car les grands modèles de langage (LLM) peuvent parfois donner des réponses erronées ou imprécises », explique Maxime Vermeir, Senior Director of AI Strategy chez ABBYY. Il note également que les SLM restent prisés pour leur précision et leur capacité à répondre à des besoins spécifiques.

Paradoxalement, malgré un taux de confiance en l'IA relativement élevé à 77 %, la France se classe parmi les pays les plus sceptiques. À titre de comparaison, la confiance atteint 87 % aux États-Unis, le plus haut niveau parmi les pays sondés. Ce scepticisme s'explique en partie par des préoccupations concernant la mauvaise utilisation de l'IA par les équipes internes. Cette inquiétude est partagée par 38 % des décideurs français.

Pression client et conformité : deux facteurs clés

La pression exercée par les clients joue un rôle crucial dans l'adoption de l'IA en France. Cela influence 55 % des dirigeants. Cependant, cette adoption ne se fait pas sans défi. Outre les préoccupations liées à l'utilisation interne de l'IA, d'autres obstacles incluent les coûts d'implémentation (30 %), les idées reçues sur l'IA (30 %). Il y a aussi le manque d'expertise (34 %) et le risque de non-conformité (31 %).

Sur le plan de la conformité, 81 % des décideurs français estiment que leur entreprise respecte les réglementations en vigueur. Néanmoins, seulement 43 % d'entre eux ont mis en place des politiques internes de confiance en matière d'IA. Ce manque de structuration inquiète 46 % des répondants. Ils se sentiraient plus confiants si leur entreprise adoptait une politique responsable en matière d'IA.

Malgré les défis, les perspectives d'avenir pour l'IA en France restent prometteuses. Selon l'étude, 87 % des entreprises françaises prévoient d'augmenter leurs investissements en IA dans les prochains mois. Cette tendance reflète un optimisme prudent, où l'IA est vue comme une nécessité stratégique pour rester compétitif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

