Mozilla lance Thundermail, son propre service d’email : mieux que Gmail ?

L’équipe de Thunderbird vient de dévoiler une gamme de services complémentaires à son client de messagerie. Parmi eux, une messagerie en ligne nommée Thundermail. Son objectif est de construire un véritable modèle économique autour de cette nouvelle offre.

Gmail et Outlook occupent le principal marché de service d’email depuis plusieurs années. Pour mettre fin à cette suprématie, Mozilla Thunderbird prépare sa riposte avec une suite complète de services web open source. Cette solution a été conçue comme une alternative éthique et respectueuse de la vie privée. Cette solution ambitionne d’ailleurs d’offrir un écosystème libre alliant praticité et indépendance face aux offres propriétaires.

Un nouveau service d’email qui mise sur la confidentialité

Thunderbird Pro s’annonce comme une suite complète de services respectueux de la vie privée. Ils sont articulés autour de quatre outils clés.

Le premier est le Thunderbird Appointment. C’est un outil de planification qui vous permet d’organiser facilement vos rendez-vous et vos réunions.

Puis, il y a le Thunderbird Send qui est le successeur direct de Firefox Send. Pour rappel, c’est un service dédié au partage sécurisé de fichiers en ligne qui a été fermé en 2020.

Par ailleurs, le Thunderbird Assist est un service expérimental développé en partenariat avec Flower AI. Il intégrera des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Notez que Thundermail est une messagerie proposant des adresses @thundermail.com, avec la possibilité d’utiliser son propre domaine.

Actuellement, Thundermail est encore en phase de test interne. Une fois une base d’utilisateurs solide établie, différentes formules d’abonnement seront proposées. Mozilla envisage de lancer une option gratuite avec certaines limitations.

Que dissimule ce nouveau modèle économique de Mozilla ?

Ce changement de cap stratégique n’est pas anodin. En effet, cela fait plusieurs années que Mozilla cherche à diversifier ses sources de revenus.

Pourquoi ? Afin de réduire sa dépendance au partenariat avec Google, notamment via la recherche intégrée à Firefox.

Avec Thunderbird Pro, la fondation ambitionne enfin de bâtir un modèle économique pérenne autour de ses propres services.

Dans un premier temps, ces services seront accessibles gratuitement aux membres actifs de la communauté. Ce dernier inclut une version gratuite, mais limitée.

L’hébergement de ces services représente un coût significatif. Cela s’applique notamment au service de stockage et d’infrastructure.

Toutefois, Mozilla reste fidèle à ses principes ! Et devine quoi ? Elle va offrir un service 100 % open source, sécurisé et respectueux des données des utilisateurs.

Cela permet d’offrir à la communauté la possibilité de contribuer ou même d’auto-héberger des outils comme Send ou Appointment.

Alors, comment trouvez-vous ces services d’email de Mozilla ? Dites votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.