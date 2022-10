DALL-E 2 enfin disponible pour tous ! Comment créer de l’art avec l’IA Text-to-Image ?

DALL-E 2 est l’une des meilleures IA de génération d’image « Text-to-Art », permettant de créer des images artistiques à partir d’un simple texte. Jadis uniquement accessible sur liste d’attente, cet outil est désormais ouvert à tous. Découvrez comment vous inscrire et comment l’utiliser à travers notre guide complet !

Initialement lancé en version beta en avril 2022, DALL-E 2 a rapidement créé le buzz sur le web et les réseaux. Cet outil s’est imposé comme l’un des générateurs d’images IA les plus avancés, en particulier pour la création d’images photoréalistes.

Vous avez probablement déjà vu des exemples de créations DALL-E 2 sur la toile, facilement reconnaissables par les carrés de couleur servant de watermark en bas à droite de l’écran. Les images générées par cet outil sont impressionnantes.

Jusqu’à présent, l’accès à DALL-E 2 était réservé à une poignée d’élus. Seuls quelques privilégiés triés sur le volet pouvaient mener des expériences avec l’IA de création d’images d’OpenAI.

D’autres outils similaires comme Stable Diffusion et MidJourney étaient accessibles à tous, mais DALL-E 2 était plus restreint. Les personnes désirant l’utiliser devaient s’inscrire à une liste d’attente.

Ce n’est désormais plus le cas. Depuis le 28 septembre 2022, OpenAI a annoncé l’ouverture complète de DALL-E 2 et la suppression de la liste d’attente. N’importe qui peut désormais laisser libre cours à son imagination en créant des images à l’aide de l’IA.

Qu’est-ce que DALL-E 2 ?

DALL-E 2 est une plateforme de génération d’image par intelligence artificielle. Développé par l’entreprise OpenAI, cet outil permet aux utilisateurs de générer des images, juste en entrant un texte.

L’utilisateur décrit le sujet et le style de l’image qu’il veut créer, et DALL-E 2 se charge de la générer. Pour être capable de comprendre les mots de l’utilisateur et de les illustrer, cette IA a été entraînée sur une base de données de plus de 650 millions d’images et de légendes existantes grâce au Machine Learning.

En parallèle, DALL-E peut aussi être utilisé pour éditer une image existante ou créer des variantes. Une fonctionnalité récemment ajoutée permet également d’étendre une image par-delà son cadre existant.

Le nom DALL-E est un mot-valise entre l’artiste Salvador Dali et le film d’animation WALL-E par Pixar. Cet outil repose sur l’IA GPT-3 d’OpenAI, capable de comprendre et de traiter le langage naturel humain afin de le convertir en images.

À quoi sert DALL-E 2 ?

DALL-E 2 peut être utilisé pour créer des images dans une large variété de styles. Cette IA est même capable de recréer les styles d’artistes célèbres. Un institut d’art allemand entretient une exposition artistique évolutive utilisant DALL-E 2 pour générer des oeuvres basées sur les sujets en tendance sur Twitter.

Outre la dimension artistique, cet outil peut être utilisé pour le design, l’architecture ou même le marketing. Plusieurs marques dont Heinz l’ont utilisé pour créer des publicités expérimentales. Par ailleurs, DALL-E 2 pourrait être utile pour accélérer la création d’arrière-plans pour les jeux vidéo ou les films.

Pour l’heure, de manière générale, cette intelligence artificielle « Text-to-Art » est principalement utilisée pour l’expérimentation artistique, et pour générer et tester de nouvelles idées.

Selon OpenAI, plus de 1,5 million de personnes utilisent activement DALL-E pour créer plus de 2 millions d’images par jour. Ces utilisateurs vont « des artistes aux directeurs créatifs en passant par les auteurs et les architectes ». La firme ajoute qu’environ 100 000 d’entre eux partagent leurs créations et leurs retours sur le serveur Discord officiel.

Comment s’inscrire sur DALL-E 2 ?

Initialement lancé en avril 2022, DALL-E 2 était uniquement accessible sur liste d’attente pendant cinq mois. Depuis septembre 2022, l’accès est désormais ouvert et n’importe qui peut s’inscrire depuis le site officiel.

Selon OpenAI, « étendre raisonnablement un système aussi puissant et complexe que DALL-E, tout en apprenant toutes les façons créatives dont il peut être utilisé et détourné, a nécessité une approche de déploiement itérative ».

Ces quelques mois ont permis à la firme de mieux cerner les dangers liés à son IA, et de renforcer les barrières de sécurité suffisamment pour l’ouvrir au grand public.

Il suffit de créer un compte sur le site web d’OpenAI. Vous devrez entrer votre adresse email et un code de sécurité, et créer un mot de passe à huit chiffres. Vous recevrez ensuite un email contenant un lien, sur lequel vous devez cliquer pour vérifier votre compte.

Vous recevrez aussi un code par SMS pour confirmer votre identité. En guise d’alternative, vous pouvez aussi créer un compte en utilisant votre compte Google ou Microsoft. Cliquez ensuite sur le bouton « Continuer » pour accepter les conditions d’utilisation.

Certains internautes rencontrent toutefois des difficultés. Sur Twitter et Instagram, plusieurs personnes se plaignent que DALL-E 2 est inaccessible dans leur pays ou qu’ils reçoivent une erreur en tentant de s’inscrire. Il n’y a toujours pas d’API pour DALL-E 2, mais OpenAI y travaille.

Comment créer une image avec DALL-E 2 ?

Une fois l’inscription complétée, vous pouvez commencer à écrire votre premier texte descriptif ou « prompt » en anglais. Il suffit de décrire le sujet de l’image et le style désiré, et l’IA se charge de la créer.

Après avoir créé votre compte, vous verrez à l’écran une grande boîte de texte. C’est ici que vous pouvez écrire une description de l’image que vous souhaitez créer, avec un maximum de 400 caractères.

Essayez d’être le plus détaillé possible, et cliquez sur « générer ». Dès lors, DALL-E 2 crée quatre images basées sur votre texte. En cas de message d’erreur, vous pouvez réessayer.

N’hésitez pas à éditer votre « prompt » autant de fois que nécessaire pour améliorer le résultat. Toutefois, gardez en tête que chaque nouvelle génération d’image vous coûtera des crédits.

Si l’une des quatre images générées vous convient, cliquez dessus. Vous pouvez ensuite la télécharger en cliquant sur la flèche située en haut à droite de l’image. Il est également possible d’éditer l’image en cliquant sur le bouton « edit », avec des outils tels qu’une gomme ou l’importation d’images à ajouter. En outre, vous pouvez aussi créer des « variations » alternatives de l’image.

Comment modifier une image existante avec DALL-E 2 ?

Une autre manière d’utiliser DALL-E 2 est de télécharger une image depuis votre ordinateur ou votre smartphone, afin de la modifier. Sous la boîte de texte, vous trouverez un lien permettant de la charger.

L’image sera automatiquement rognée en carré. Après l’avoir téléchargée, vous pouvez laisser DALL-E 2 créer ses propres variations ou éditer l’image à votre guise.

DALL-E 2 Outpainting pour étendre une oeuvre d’art par-delà son cadre

La fonctionnalité Outpainting, récemment ajoutée à DALL-E 2, permet d’étendre une image par-delà ses bordures d’origine. Vous pouvez l’appliquer à une image créée par l’IA, ou sur une image que vous avez téléchargée.

Ce nouvel outil a déjà été utilisé sur des oeuvres d’art célèbres comme La Joconde. L’IA ajoute des éléments, et le résultat est plutôt impressionnant.

Pour utiliser cette fonction, générez ou téléchargez une image puis réduisez sa taille en tirant les angles. Écrivez votre « prompt », et DALL-E 2 se chargera d’ajouter les éléments souhaités en reprenant le style de l’oeuvre d’origine.

Améliorez vos images avec un « Prompt Book » pour DALL-E 2

En essayant les générateurs Text-to-Art comme DALL-E 2 pour la première fois, vous vous être probablement rendu compte que le résultat n’était pas forcément à la hauteur de vos attentes et loin des plus belles images réalisées avec ces outils.

Afin d’améliorer vos créations, vous pouvez utiliser le « Prompt Book » de Guy Parsons, publié sur le site DALL-Ery GALL-Ery spécialement dédié à l’art IA. Cette ressource visuelle peut vous aider à mieux formuler vos descriptions textuelles et vous inspirer pour exploiter tout le potentiel de DALL-E 2.

Ce guide composé de 82 pages révèle les meilleures techniques pour perfectionner vos résultats sur DALL-E 2. Il recommande notamment les meilleurs adjectifs à utiliser pour atteindre l’ambiance, l’émotion ou la composition esthétique que vous recherchez.

It's here: the ✨ #DALLE Prompt Book ✨, first edition! Free to download, it features 82 pages of artistic inspiration with over 300 examples of #DALLE2 images! Here's what's inside… 🧵 pic.twitter.com/1qKOWCAxIT — Guy Parsons (@GuyP) July 13, 2022

Vous recevrez aussi des astuces pour tous les types d’images, qu’il s’agisse de photographie, de portraits ou de paysages. Les différents styles d’illustrations et d’arts historiques sont abordés, au même titre que l’art en 3D.

Le livre prodigue notamment des conseils pour les angles de vue, l’éclairage, le type d’objectif, ou encore les textures. Il montre aussi comment utiliser les divers styles artistiques.

Selon ce guide, même les créateurs de DALL-E 2 ne réalisent pas vraiment ce dont cette IA est capable. Les utilisateurs doivent donc explorer les possibilités offertes par eux-mêmes et comprendre comment obtenir les résultats souhaités.

Les principaux conseils sont d’être spécifique et de donner de nombreux détails dans la description textuelle, et de garder en tête qu’un adjectif peut être interprété de différentes façons.

Il est peu probable que vous obteniez le résultat attendu dès votre premier essai de DALL-E 2. Toutefois, ce guide explique aussi comment éditer les images créées en écrivant de nouveaux « prompts » pour modifier des éléments spécifiques. Il indique aussi comment utiliser DALL-E 2 pour combiner des images séparées.

Combien coûte DALL-E 2 ?

À l’origine, l’utilisation de DALL-E 2 était gratuite pendant les deux premiers mois. En juillet 2022, OpenAI a toutefois introduit un système de crédits.

Ces crédits sont nécessaires pour générer de l’art sur la plateforme. Lors de leur inscription, les utilisateurs reçoivent 50 crédits gratuits. Par la suite, ils reçoivent 15 crédits par mois.

Il est également possible d’acheter des crédits additionnels pour un prix de 15$ pour 115 crédits. Cette somme permet de générer environ 460 images au format 1024×1024 pixels. Notons que les artistes peuvent demander un tarif réduit à cette adresse.

Il existe des alternatives gratuites à DALL-E 2, telles que l’IA open source Stable Diffusion permettant de créer des images sans aucune censure. Vous pouvez aussi utiliser l’outil DALL-E Mini, désormais renommé CrAIyon suite aux plaintes d’OpenAI, mais cet outil offre des performances bien plus limitées.

Comment supprimer la watermark DALL-E 2 ?

Les images générées avec DALL-E 2 sont faciles à reconnaître. Elles contiennent une signature ressemblant à une ligne de carrés colorés située en bas à droite de l’image.

Toutefois, le règlement de DALL-E 2 autorise à supprimer cette watermark. Cette suppression est en effet indispensable pour la plupart des cas d’usages commerciaux. Vous pouvez retirer cette signature très facilement avec n’importe quelle application d’édition d’image telle que Photoshop.

Il est également possible de télécharger directement l’image sans watermark. Sur PC, effectuez un clic droit sur l’image, choisissez l’option « Inspecter » et cherchez l’URL windows.net. Copiez le lien de l’image et ouvrez-le. Elle devrait apparaître sans le logo. Sur smartphone ou tablette, vous pouvez presser l’image sur la page de génération et cliquer sur « sauvegarder l’image ».

Quelles sont les limites et interdictions ?

Avant d’ouvrir l’accès à son outil, OpenAI s’est assuré de mettre en place des règles strictes pour éviter les « biais et la toxicité » des images générées par DALL-E 2. Des changements ont notamment été apportés pour générer des images de personnes « reflétant mieux la diversité de la population mondiale » si le genre ou l’ethnie n’est pas précisé dans le texte de « prompt ».

Par ailleurs, DALL-E rejettera automatiquement les images contenant des visages humains réalistes ou ressemblant à des personnalités publiques telles que des stars ou des politiciens.

OpenAI n’autorise pas non plus la création d’images pouvant offenser, telles que des images montrant des automutilations, des symboles haineux ou des actes illégaux. Des systèmes de surveillance automatisés et des modérateurs humains se chargent de censurer le contenu interdit.

Auparavant, OpenAI interdisait tout usage commercial des images générées par DALL-E 2. Toutefois, la version beta confère désormais « les pleins droits d’utilisation » pour les images créées avec la plateforme. Ceci inclut notamment le droit de vendre les images, ou de les imprimer pour les utiliser sur de la marchandise.

Faut-il avoir peur de DALL-E ?

L’ouverture de DALL-E 2 semble cohérente avec la ligne de conduite d’OpenAI, dont le nom signifie littéralement « intelligence artificielle ouverte ». Tout un chacun va pouvoir s’essayer à la création artistique assistée par IA.

Toutefois, cette démocratisation soulève aussi des inquiétudes. Rappelons que DALL-E 2 peut produire des images très réalistes, et permet également d’éditer des visages d’humains réels. Par conséquent, des cybercriminels pourraient l’exploiter pour créer des DeepFakes ou usurper des identités.

Contrairement à l’outil open-source Stable Diffusion, autorisant la création de contenu violent et pornographique, DALL-E 2 impose tout de même des limites en termes de contenu.

Comme l’explique OpenAI, ces garde-fous ont été mis en place et dès le départ et ont été améliorés en se basant sur l’usage réel de cette IA. Dans un billet de blog, la firme précise que ces améliorations ont permis l’ouverture de l’accès.

Afin d’empêcher le contenu interdit, OpenAI combine surveillance humaine et automatisée. Les tentatives de créer des images de personnes publiques sont automatiquement bloquées.

De même, le jeu de données utilisé pour entraîner DALL-E 2 a été filtré pour supprimer le contenu violent, haineux ou à caractère sexuel. La firme explique avoir « rendu les filtres plus robustes pour rejeter les tentatives de générer du contenu sexuel, violent ou tout autre contenu enfreignant nos règles ». De nouvelles techniques de détection et de réaction ont également été élaborées pour empêcher l’usage à mauvais escient.

Toutefois, outre les dangers liés à la sécurité, DALL-E 2 pose des soucis de droit d’auteur. Face à cette problématique, Getty a préféré interdire le contenu généré par IA de sa banque d’images. Beaucoup d’artistes et créateurs craignent aussi que leur profession devienne inutile…