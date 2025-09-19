Meta dévoile HyperSpace : transformez votre maison en métavers VR

Peut-être qu’avec Meta HyperSpace, je pourrai enfin flâner virtuellement dans le Jardin du musée Adachi.

Le 17 septembre, lors de la conférence Meta Connect, la firme a lancé HyperSpace. Une innovation capable de recréer n’importe quel lieu réel en univers virtuel immersif. Annoncée l’an dernier, cette technologie revient sous les projecteurs avec une force nouvelle, prête à ouvrir grand les portes du métavers.

Meta HyperSpace ouvre vos lieux préférés

HyperSpace Capture, disponible en accès anticipé, vous servira de porte d’entrée à votre évasion. Prenez votre Quest 3 ou Quest 3S et scannez une pièce en quelques minutes. Le lieu se métamorphose en un monde numérique réaliste, digne d’une photo vivante.

Patience quand même ! Car si la capture est rapide, le rendu demande quelques heures pour peaufiner chaque détail.

Pour l’instant, vous ne pouvez pas inviter vos amis dans votre salon virtuel, mais cela arrivera. Meta promet que des liens privés rendront bientôt ces visites possibles.

En attendant, Meta HyperSpace a déjà donné vie à des lieux incroyables. Envie de cuisiner avec Gordon Ramsay ? Sa cuisine de Los Angeles est là. Fan de musique ? La House of Kicks de Chance the Rapper vous ouvre ses portes.

Les sportifs peuvent explorer l’Octogone de l’UFC Apex à Las Vegas. Et pour une touche de fun, la chambre multicolore de Happy Kelli.

Zuck loves 3d gaussian splatting. So now you can capture real world spaces just by walking around in your meta quest headset.



Meta calls it Hyperscape Capture



The real-time feedback ensures you don’t miss a spot. And the quality looks surprisingly good.



Apple needs to get it!! pic.twitter.com/CoCobFX7eH — Mani Kandan (@Mani_Kandan10X) September 18, 2025

Déploiement progressif avec des surprises

Meta déploie HyperSpace en douceur. Il faut être majeur et posséder un Quest 3 ou 3S pour capturer des espaces.

Les détenteurs de Quest 2 ou Pro profitent néanmoins d’une démo pour explorer ces mondes photoréalistes. C’est comme marcher dans une photo, sans quitter son canapé !

La technologie repose sur des prouesses comme le Gaussian Splatting, un rendu cloud et un streaming qui exigent un Wi-Fi solide et une connexion rapide.

Outre HyperSpace, Meta a aussi dévoilé une flopée de jeux VR pour l’automne. Deadpool VR pour les fans de Marvel, Star Wars : Beyond Victory signé ILM, ou encore Demeo x Dungeons & Dragons pour des aventures épiques.

Côté cinéma, Horizon TV s’associe à Disney+ avec ESPN et Hulu pour les abonnés, ainsi qu’à Universal Pictures avec Blumhouse pour des films comme M3GAN ou The Black Phone, boostés par des effets immersifs.

Cerise sur le gâteau, un extrait 3D d’Avatar : Feu et Cendres reste disponible pour un temps limité. Mais attention, cela demande une connexion internet au top. Et prudence, la réalité mixte est bluffante, mais ça peut secouer !

Certains univers peuvent être intenses, avec des scènes réalistes ou des émotions fortes. Assurez-vous de jouer dans un espace sécurisé, sans obstacles. Et si vous êtes jeune, parlez-en à un adulte avant de plonger.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.