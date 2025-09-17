DJI Mini Pro 5 : pourquoi ce tout petit drone va casser le game ?

Depuis plusieurs mois, les passionnés de drones attendaient ce moment avec impatience. Les fuites avaient enflammé les forums et les réseaux sociaux, annonçant un Mini 5 Pro taillé pour casser les codes de sa catégorie.

Désormais, c’est officiel. Ce petit bijou technologique débarque avec des promesses alléchantes pour les vidéastes. Capteur inédit, nouvelles fonctions de sécurité et batterie plus endurante, DJI va redéfinir l’expérience du vol compact.

Mini 5 Pro : un impressionnant petit drone

La première surprise du Mini 5 Pro se loge dans son capteur photo. DJI a réussi à intégrer un capteur 1 pouce de 50 Mpx dans un format réduit. Résultat, les amateurs de photo et vidéo gagnent en précision, en dynamique et en rendu des couleurs. Pour info, jusqu’ici, une telle prouesse était réservée aux modèles plus imposants.

Mais la firme ne s’est pas arrêtée là. Le Mini 5 Pro propose aussi un nouveau mode Med-Télé 48 mm. Ce zoom numérique plus performant permet de rapprocher les sujets avec une clarté surprenante. Les portraits sont mieux définis et l’optimisation automatique de la luminosité, du contraste et des tons chair fait son petit effet.

Une autre innovation majeure repose aussi sur son système de détection. Le drone embarque un LiDAR frontal, complété par plusieurs capteurs de vision. Grâce à eux, il détecte les obstacles omnidirectionnels, même de nuit.

Pour les vols urbains, par exemple, cette fonction rassure. Fini le stress d’un retour hasardeux dans une forêt de gratte-ciel. Le Mini 5 Pro sait mémoriser ses itinéraires avec ou sans satellite.

Et parce qu’un bon capteur ne suffit pas, DJI a renforcé son autonomie. Avec une nouvelle batterie intelligente, le drone tient jusqu’à 36 minutes en vol. Ajoutez à cela un ActiveTrack 360° repensé, plus stable et plus sûr. Impressionnant, non ?

Mieux encore…

Il faut également noter que le Mini 5 Pro est à même de rotations grand-angle à 225° et aussi de prises de vues verticales. De quoi libérer les vidéastes sur TikTok et Instagram, qui n’auront plus à recadrer laborieusement leurs images. Son cardan repensé rend la caméra plus souple.

Pour donner encore plus de relief aux vidéos, le Mini 5 Pro intègre différents modes intelligents. Les QuickShots permettent d’enchaîner des rotations, spirales et autres figures automatiques sans effort.

Le mode Waypoint, lui, autorise une planification précise des trajectoires. Ce qui sera idéal pour tourner des séquences fluides dignes d’un clip musical. Timelapse et Spotlight complètent cette boîte à outils, permettant de varier les plans sans multiplier les drones.

Les vidéastes exigeants apprécieront aussi les nouveaux paramètres cinématographiques. Le drone filme en HDR 4K à 60 images par seconde, avec une plage dynamique de 14 stops. Pour les amateurs de ralentis, il enregistre aussi en 4K à 120 images par seconde. A cela s’ajoute une compatibilité avec les profils D-Log M et HLG, un encodage 10 bits en H.265, et une sensibilité ISO jusqu’à 12 800.

DJI a éventuellement pensé aux conditions de vol difficiles. Grâce à sa détection nocturne, le drone peut rentrer à son point de départ même sans signal GNSS. Son double système de connexion bi-bande (L1 + L5) assure une stabilité accrue, limitant les pertes de signal.

Une panoplie complète dédiée créateurs pressés

En plus de son matériel impressionnant, le Mini 5 Pro embarque tout un arsenal logiciel. Les MasterShots proposent différents modèles de mouvements adaptés aux portraits, aux gros plans ou aux paysages lointains.

Les panoramas libres permettent de recréer une scène complète en assemblant plusieurs clichés, directement depuis le drone. Pour partager rapidement ses créations, QuickTransfer hors tension fait gagner un temps précieux. Grâce au Bluetooth et au Wi-Fi 6, les fichiers s’exportent à 100 Mo/s, même si l’application DJI Fly tourne en arrière-plan.

Et bien sûr, l’expérience ne serait pas complète sans parler des bundles. DJI commercialise le Mini 5 Pro dès 489 € pour la version seule. Pour ceux qui veulent plus d’accessoires, deux packs sont disponibles.

Le premier, Fly More avec la télécommande RC-N3, coûte 999 € et inclut deux batteries supplémentaires, un sac de transport et une station de recharge. Le second, avec la télécommande RC 2, monte à 1129 €.

Bref, le Mini 5 Pro combine sécurité, performances et créativité dans un format toujours aussi compact. Il s’adresse aussi bien aux voyageurs qui veulent ramener des images uniques qu’aux vidéastes professionnels en quête d’un outil léger mais puissant.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.