Réseaux sociaux : la méthode pour percer en vidéo

Chaque jour, des millions de vidéos défilent sur nos écrans, mais seules quelques-unes captent réellement l’attention. Nabil Mohammedi, co-fondateur de DreamZ Production, livre une méthode claire pour éviter que vos contenus ne disparaissent dans l’oubli numérique. Objectif : passer du simple enregistrement au véritable outil stratégique, pensé pour l’engagement et la visibilité.

Un contenu vidéo pensé comme un outil stratégique

Pour Nabil Mohammedi, le problème est simple : trop de créateurs improvisent. « Faire une vidéo, ce n’est pas juste appuyer sur record. C’est penser format, rythme, message. » Un constat partagé par de nombreuses marques confrontées à la volatilité de l’attention en ligne. Le professionnel insiste sur la nécessité de définir un objectif unique par vidéo. Informer, vendre ou divertir : vouloir tout faire en trente secondes est illusoire. Ce positionnement clair aide non seulement à structurer le message, mais aussi à guider la créativité. Une méthode rigoureuse qui s’inscrit dans une tendance de fond : la fin du « publier pour publier », au profit de contenus ciblés et conçus pour un objectif précis.

Varier les formats pour maintenir l’intérêt

Les plateformes privilégient la diversité, et les utilisateurs aussi. L’expert recommande de varier les méthodes. Face caméra pour humaniser la relation, montages dynamiques pour capter l’attention, tutoriels ou coulisses pour apporter de la valeur, et formats de vidéo courts verticaux pour maximiser la portée algorithmique. « Varier les contenus, c’est aussi varier les émotions. Et c’est ça, la clé de l’engagement », rappelle-t-il. Cette stratégie s’inscrit dans une démarche dans laquelle les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, valorisent les créateurs capables de surprendre et de renouveler leur storytelling. Les marques qui adoptent cette flexibilité éditoriale parviennent souvent à tisser un lien plus durable avec leur audience.

Les détails techniques qui font la différence

La bataille de l’attention se joue dès les trois premières secondes. Hook percutant, image forte ou question intrigante : tout est bon pour éviter le swipe fatal. L’enjeu est renforcé par un autre chiffre : 90 % des vidéos sont visionnées sur smartphone. Conséquence : format vertical, sous-titrage et rythme soutenu deviennent incontournables. « On peut faire simple, mais pas bâclé », insiste Mohammedi.

Un éclairage soigné, un son net et un montage précis contribuent à l’image de marque bien plus qu’on ne le pense. Dans un environnement où la concurrence est féroce, ces éléments techniques sont loin d’être accessoires : ils conditionnent la perception du sérieux et du professionnalisme d’un créateur ou d’une entreprise.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

