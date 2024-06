Les formats vidéo les plus courants en marketing vidéo

Après que le smartphone soit devenu le principal écran humain, de nombreux types de promotions sont apparus, tous unis par le concept de marketing numérique. L'un de ces domaines est le marketing vidéo. De toute la variété du contenu, la vidéo a son caractère unique et sa particularité.

La plupart des ressources Internet et des plateformes multimédias populaires donnent la priorité au contenu vidéo dans les impressions. Par exemple, Google accorde une position plus élevée aux pages contenant une vidéo intégrée. Tous les réseaux sociaux majeurs et les plus populaires sont également plus disposés que les autres formats à montrer aux utilisateurs les publications accompagnées de vidéos, augmentant ainsi la portée de ces publications. Cela n'a probablement aucun sens de mentionner YouTube, qui est l'une des ressources les plus populaires.

Pourquoi une entreprise utiliserait-elle le marketing vidéo ?

Le marketing vidéo attire les entreprises pour la même raison que la publicité télévisée. Une autre question est qu'auparavant, peu d'entreprises y avaient accès en raison du coût élevé de la création, conversion d'une vidéo en MOV et sa publication. Les technologies en ligne et numériques ont réduit le coût de la production vidéo et de la livraison aux consommateurs de plusieurs ordres de grandeur. De plus, c'est la forme la plus vivante et visuelle qui permet à l'entreprise de présenter son offre aux consommateurs.

Pour augmenter les ventes, vos vidéos doivent être de haute qualité. Rendez les vidéos utiles et oubliez les ventes obsessionnelles. Choisissez un titre et une couverture accrocheurs, utilisez des balises et téléchargez la vidéo sur des ressources où elle est facile à trouver. Pour créer une bonne vidéo, il est important de déterminer l'objectif. Que souhaitez-vous réaliser : vendre, augmenter la demande, mettre l'accent sur l'exclusivité ou gagner la confiance du client ? Choisissez l'une des tendances du marketing vidéo qui vous aidera à réaliser ce que vous voulez.

Le blog

De nombreuses entreprises gèrent leurs chaînes YouTube – des sociétés financières sérieuses aux salons de beauté locaux. C'est ainsi que le concept de blog a été mis en œuvre chez Etsy – la puissante communauté de vendeurs sur le site a contribué à de nombreuses histoires inspirantes sur la façon dont ils ont pu transformer leur artisanat, leurs passions et leur expertise en de véritables entreprises en ligne.

Description de la prestation

Vous pouvez parler longtemps du service pour en transmettre la valeur. Ou vous pouvez simplement le montrer. Par exemple, Slack, la plate-forme de collaboration populaire, a utilisé efficacement des vidéos explicatives animées pour simplifier et communiquer son produit complexe aux utilisateurs potentiels. Dans leur vidéo d'introduction, ils utilisent des animations amusantes et un langage clair et concis pour expliquer comment Slack peut rationaliser la communication et améliorer le flux de travail dans n'importe quelle organisation.

Avant et après

Ce format vidéo est parfait pour les entreprises où la comparaison provoque un effet waouh : cordonnerie, salon de beauté, service de tuning automobile.Vous pouvez aller au-delà de l'habituel : par exemple, un styliste peut transformer ce format en émission de téléréalité tout en montrant des changements drastiques dans le look du client. Pour rendre une vidéo accessible à différentes plateformes, convertissez-la en avi, puis téléchargez-la quand vous le souhaitez.

Selon Viglink, 72 % des clients considèrent le retour vidéo comme le critère d'évaluation le plus important lors du choix d'un produit. Les vidéos sont donc un excellent moyen de montrer les commentaires de vos clients et de vos employés.

N'hésitez pas à demander aux clients de laisser des commentaires sur votre produit. Il est important que l'avis contient plus de détails et d'émotions, car une réponse vidéo sèche fonctionne encore moins bien qu'une réponse textuelle. Si la personne ne peut pas parler de manière impromptue, préparez une liste de questions et interviewez le client.

N'oubliez pas que de nombreuses personnes regardent les critiques par intérêt, comme une série télévisée. Laissez vos vidéos être utiles, mais pas ennuyeuses : choisissez un présentateur charismatique, ajoutez un peu d'humour et de sarcasme aux vidéos.

Conseils et recommandations

Conseils et recommandations utiles pour l'utilisation du produit ou du service sur différentes plateformes vidéo, comme YouTube ou TikTok. Dites à l'audience comment porter et combiner les vêtements, où comment appliquer le maquillage. Même s'il vous semble que l'instruction est précise, montrez l'application du produit vous-même. Tout est clair pour vous en tant qu'expert, mais votre client potentiel ne le sait peut-être pas.

Ce qu'il faut considérer lors de la création d'une vidéo

Le concept

Pour créer une bonne vidéo, définissez un concept, car la moitié du succès en dépend. Par exemple, si vous cousez des robes et décidez de faire une vidéo sur la beauté de votre modèle dans ces robes. Pour se démarquer des centaines de vidéos similaires, cela vaut la peine d'y réfléchir aux tendances générales du marketing.

Quelle tâche la vidéo doit-elle accomplir ? Qui portera vos robes ? Si vous cousez pour les diplômés, montrez-leur que dans vos tenues, elles deviendront les reines du bal. Vos robes s'adaptent-elles à des silhouettes non traditionnelles ? Les modèles ne doivent donc pas non plus mesurer 175 cm et 90-60-90. Recherchez une fonctionnalité de vos produits et ciblez la vidéo sur un public cible spécifique.

Mise en œuvre

Décidez comment le processus de tournage sera techniquement mis en œuvre, qui sera dans le cadre, quel équipement est nécessaire. Notez que certaines plateformes nécessitent des formats vidéo spécifiques pour le téléchargement, vous devrez donc convertir une vidéo en MP4, par exemple. Il existe plusieurs manières de créer des vidéos :

Par vous-même. Pour créer une vidéo, certaines personnes ont besoin d'une caméra d'action et d'une personne photogénique qui parle de quelque chose dans le cadre. C'est généralement ce que font les blogueurs et les propriétaires de petites entreprises. Cette option peut également convenir pour votre premier essai.

Avec l'équipe professionnelle. Si vous envisagez de tourner beaucoup de publicités, il est logique d'impliquer un caméraman, un présentateur, un scénariste, etc. Ensemble, vous pouvez créer un meilleur contenu pour votre blog, vos critiques, etc.

Externalisé. C'est-à-dire dans une agence qui crée professionnellement des vidéos. La publicité de marque, les clips, les vidéos avec effets spéciaux et autres beautés naissent ici.

Choisissez la méthode qui convient au budget et au concept de la vidéo. Et n'oubliez pas que les utilisateurs n'attendent pas de vous des vidéos parfaites : ils ont simplement besoin d'informations de haute qualité et de réponses à leurs questions.

Pour suivre l'efficacité des campagnes marketing, définissez des mesures de performances. Par exemple, vous pouvez utiliser :

pourcentage de vues complétées ;

comparaison des newsletters SMS avec et sans vidéo ;

nombre de vues vidéo pour 1 prospect ;

le nombre de clics sur le site après consultation.

Nous ne recommandons pas de prendre au sérieux le nombre de vues : cette métrique est numérique, mais pas qualitative. Tenez compte de ce chiffre, mais n'oubliez pas que les leads sont importants pour vous, pas les vues vides.

