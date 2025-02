ANTS : tout savoir sur l’agence nationale des titres sécurisés

Sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, l’ANTS est chargée de gérer les démarches pour l’obtention des titres administratifs sécurisés. Ses fonctions incluent également des missions connexes comme la transmission des données correspondantes aux documents.

L’ANTS : moderniser et rationaliser les moyens de l’État

Depuis 2017, le gouvernement français a engagé une réforme structurelle visant à dématérialiser et simplifier les procédures administratives. L’ANTS joue un rôle clé dans cet effort en facilitant la délivrance de titres officiels de manière numérique et sécurisée.

L’ANTS est un établissement public qui reçoit, traite et dématérialise les demandes de titres administratifs sécurisés, notamment :

Certificats d’immatriculation des véhicules (ex-carte grise)

Passeports électroniques et biométriques

Cartes nationales d’identité électroniques

Titres de séjour, visas et titres de voyage

Permis de conduire et permis bateau

Cartes agents pour les personnels administratifs

Toutes les démarches sont centralisées sur le site officiel : ants.gouv.fr. Pour garantir l’efficacité de ses services, l’ANTS collabore étroitement avec diverses institutions habilitées, notamment les mairies et l’Imprimerie Nationale.

ANTS : les documents pris en charge

L’ANTS prend en charge différents types de documents. L’agence accompagne notamment les usagers dans leurs démarches pour obtenir :

le certificat d’immatriculation (anciennement carte grise)

différents types de documents d’identité : carte nationale d’identité, passeport (biométrique, temporaire, diplomatique …), titre de séjour, titre de voyage, visa

le permis de conduire

le permis bateau

les cartes agents pour les acteurs de l’administration de l’État et des collectivités territoriales.

Les fonctions de l’ANTS varient selon le document pris en charge. Pour le permis de conduire par exemple, l’agence participe à la conception du document avec l’Imprimerie Nationale. Celle-ci organise également les traitements de numérisation et accompagne les usagers dans leurs démarches.

Demande de permis de conduire via le site de l’ANTS : les démarches à suivre

Désormais, l‘obtention du numéro NEPH, condition sine qua none pour passer le permis, se fait uniquement en ligne via ANTS, sur le site permisdeconduire.ants.gouv.fr.

Les étapes à suivre

Le demandeur commencera par créer un compte sur le site de l’ANTS s’il n’en possède pas encore.

Ceci étant, il entrera dans « Mon espace conducteur » avant de cliquer sur « Commencer la demande ». Plusieurs options sont proposées en fonction du statut du demandeur. Il choisira la catégorie qui lui correspond.

Il suffit alors de suivre les instructions pour les champs à remplir, télécharger les documents justificatifs et valider. À toutes fins utiles, il est possible de télécharger et d’imprimer cette demande.

Une fois que la demande passe en statut « Validé », l’auteur de la demande recevra son numéro NEPH, inscrit sur une attestation d’inscription. Ce document lui permettra de passer l’examen du Code de la route avec lequel il recevra son permis après admission.

Qui peut faire une demande de permis de conduire sur l’ANTS ?

Tous ceux qui ne disposent pas encore de numéro NEPH peuvent soumettre une demande. Autrement dit, les personnes qui s’inscrivent pour la première fois au permis. Cette démarche concerne également ceux qui souhaitent passer une nouvelle catégorie de permis et les personnes souhaitant repasser le leur. Repasser le permis fait suite à une suspension ou une annulation.

Demander sa carte grise via l’ANTS et d’autres site habiletés

Aucun véhicule terrestre à moteur ne peut circuler sur la voie publique sans immatriculation. Cette identification est communément connue sous le nom de carte grise, désormais rebaptisée certificat d’immatriculation.

Depuis 2017, les propriétaires de véhicules n’ont plus la possibilité de faire la demande de cadre grise auprès des guichets des préfectures. Les démarches ont été dématérialisées. Les demandes se font en ligne.

Les démarches avec l’ANTS

Pour la carte grise, les intéressés peuvent se rendre sur le site dédié de l’ANTS : immatriculation.ants.gouv.fr. Il suffira alors de choisir parmi les nombreuses démarches prises en charge :

demander une nouvelle immatriculation en France (pour un véhicule neuf ou d’occasion)

refaire son certificat d’immatriculation en cas de perte, de vol, de détérioration, etc.

modifier l’adresse sur le certificat d’immatriculation

vendre ou donner son véhicule

acheter ou recevoir un véhicule d’occasion.

Les alternatives au site de l’ANTS

Il faut savoir que les professionnels du commerce automobile (concessionnaire, loueur, garagiste, …) peuvent également se charger des démarches d’immatriculation pour le compte des usagers.

Mais pour pouvoir proposer ce service, ils doivent bénéficier d’une habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Les demandes de certificat d’immatriculation se font en quelques clics.

Les établissements habilités peuvent effectuer toutes les démarches proposées par l’ANTS. Aussi, en plus de la demande de carte grise, l’ usager peut également effectuer un changement d’adresse.

Autre option : passer par FranceConnect.gouv.fr. Cette plateforme permet d’accéder facilement aux services en ligne de l’État, et ce, en toute sécurité.

Le téléservice de l’ANTS ne délivre pas le passeport mais permet aux usagers d’effectuer la pré-demande. Cette étape permet de rassembler tous les documents nécessaires pour constituer une demande de passeport. L’usager s’acquitte également du timbre fiscal à ce niveau de la démarche.

La pré-demande se fait sur passeport.ants.gouv.fr en quelques clics. Voici les étapes à suivre.

acheter un timbre fiscal, qui, depuis 2019, est uniquement disponible en format numérique

créer un compte sur ANTS ou se connecter

renseigner le motif, l’état civil, la nationalité, l’adresse et les contacts

s’acquitter du paiement du titre

valider la pré-demande.

Suite à cette validation, la personne recevra un numéro ou un QR code qu’elle devra ensuite présenter à la Mairie. Cette dernière étape permet de prendre les empreintes et remettre les pièces justificatives.

Il est important de préciser que la pré-demande en ligne n’est pas obligatoire. Il est tout à fait possible d’effectuer cette demande au niveau de la Mairie avec les formulaires ad hoc.

Le droit d’opposition à l’utilisation des données personnelles

Toute inscription sur un site Web ou démarche en ligne suppose la collecte des données personnelles pour renseigner un fichier. Ces données concernent le plus souvent les noms, prénoms, adresses et autres informations de contact.

Chacun peut exercer ses droits sur ces données personnelles, parmi lesquels le droit d’accès. Les utilisateurs ont aussi le droit de s’opposer à la cession de ces informations personnelles.

Avec ce droit d’opposition, toute personne peut interdire l’utilisation de ces données à des fins de publicité par exemple, de prospection commerciale ou encore d’enquête. Sur les différents sites de l’ANTS, les usagers peuvent très bien exercer ce droit en accédant à « autre demande » en se connectant via FranceConnect.

Attentions aux faux sites

Comme de nombreuses institutions et organisations, l’ANTS est aussi victime de piratage. Hackers et autres acteurs malveillants créent de faux sites ou de fausses pages Facebook pour récolter des informations auprès d’utilisateurs peu méfiants.

Ces informations permettent aux pirates de mener des attaques de phishing ou d’initier d’autres compagnes d’escroquerie en ligne. L’ANTS rappelle que les sites officiels de l’établissement sont ceux avec le nom de domaine .gouv.fr. Un site se terminant par gouv.online relève d’une tentative d’arnaque.

Le site FranceConnect prévient également les utilisateurs de l’existence d’emails frauduleux. Les responsables rappellent que les notifications officielles proviennent uniquement des adresses avec @franceconnect.gouv.fr ou @notification.franceconnect.gouv.fr.

L’ANTS devient « France Titres » : une nouvelle identité pour moderniser les services administratifs

Depuis 2024, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a adopté une nouvelle identité et se nomme désormais France Titres. Ce changement marque une évolution stratégique visant à moderniser et simplifier les démarches administratives pour les citoyens. Placée sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, l’ANTS était déjà en charge de la gestion des cartes nationales d’identité, passeports, permis de conduire et certificats d’immatriculation des véhicules. Avec cette nouvelle appellation, l’objectif est de renforcer la transparence, l’accessibilité et la digitalisation des services publics.

Depuis la mise en place du Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) en 2017, la majorité des démarches administratives ont été dématérialisées, rendant France Titres l’unique organisme officiel pour le traitement de ces opérations en ligne. L’agence collabore également avec l’Imprimerie Nationale pour la production sécurisée des titres officiels.

En 2022, l’ANTS a expédié plus de 26 millions de documents officiels, prouvant l’ampleur de son rôle dans la simplification des démarches pour les usagers. Le changement de nom vers France Titres s’inscrit dans une démarche de modernisation et d’amélioration continue des services, afin de répondre plus efficacement aux besoins des citoyens. Cette transformation vise également à mieux lutter contre la fraude et à renforcer la sécurité des documents administratifs tout en facilitant l’accès aux services numériques de l’État.

