Google I/O 2026 : on a enfin la date ! L'ouragan Gemini 3.5 bientôt relâché ?

Le rendez-vous tech le plus stratégique de Google est fixé. Les 19 et 20 mai 2026, la firme de Mountain View pourrait accélérer sa révolution IA avec une nouvelle offensive autour de Gemini. Plus qu’une conférence, le Google I/O 2026 sera un moment clé pour comprendre la prochaine étape de l’écosystème de l’entreprise.

Google vient de dévoiler le calendrier de sa grande conférence annuelle. Le Google I/O 2026 débutera le 19 mai avec un keynote à 10h (heure du Pacifique) et se poursuivra jusqu’au 20 mai. Au programme, des annonces autour de l’intelligence artificielle, d’Android 17, de Chrome et du cloud.

Cette année, tout pointe vers une accélération autour de Gemini. Avec la perspective d’une version encore plus puissante, que beaucoup attendent déjà comme un possible Gemini 3.5. La conférence se tiendra en présentiel à l’amphithéâtre Shoreline, au siège de Mountain View. Tout en étant diffusée en direct sur le site officiel et la chaîne YouTube de Google.

Gemini partout : le vrai plan de Google

Si je devais résumer l’I/O 2026 en un mot, ce serait intégration. Gemini a surpassé le titre de simple assistant, c’est devenu le cœur du système. Lors des dernières éditions, Google a déjà montré comment son IA s’invitait dans Gmail, Docs, Android ou Chrome. Cette année, l’objectif semble plus ambitieux et c’est d’étendre Gemini à tous les appareils de l’écosystème.

Toutefois, je trouve qu’il reste encore des zones où l’IA de Google est peu présente. Notamment les voitures, certains objets connectés ou les environnements domotiques. Or, Google a déjà remplacé l’Assistant par Gemini sur plusieurs plateformes. La logique est donc de transformer Gemini en interface universelle, qui pourra comprendre, anticiper et agir partout.

C’est alors là que la perspective d’une nouvelle version plus avancée prend tout son sens. Dans la guerre actuelle entre les modèles d’IA, chaque génération compte. Face à ChatGPT, Copilot ou Apple Intelligence, Google ne peut pas se permettre de ralentir. Un Gemini plus rapide, plus fiable et plus multimodal serait un signal fort envoyé au marché.

Android 17 : l’IA comme système, pas comme option

L’autre grand temps fort devrait concerner Android 17, dont la première bêta vient d’être lancée. Les premières améliorations touchent aux paramètres par défaut, à l’optimisation des écrans pliables, aux profils couleur ou encore à de nouveaux modes photo. Mais, au-delà des fonctionnalités visibles, je vois surtout qu’Android devient aussi une plateforme conçue pour l’IA.

Android 17 beta 1 released with new features and options.

New redesign Quick setting panel

New Google search bar with many options

New buttons and volume rocker #android17 #beta1 #beta #AndroidUpdate #technews pic.twitter.com/PgOZqUBubo — Dot SM (@dot_sm_) February 14, 2026

Google devrait dévoiler davantage d’informations sur cette mise à jour lors de l’événement. Avec un lancement attendu entre mars et fin juin sur les smartphones Pixel. L’objectif est de rendre l’intelligence artificielle invisible mais omniprésente. Et elle pourra optimiser l’expérience sans intervention de l’utilisateur.

Par ailleurs, une autre piste intéressante c’est le rapprochement entre Android et Chrome OS. Google travaille depuis plusieurs mois sur une convergence entre ses systèmes. Si cette fusion se confirme, elle pourrait améliorer l’expérience sur tablette, ordinateur portable et appareils hybrides.

Matériel, XR et écosystème : des indices plutôt que des annonces

Google I/O reste historiquement orienté logiciel, mais le matériel n’est jamais totalement absent. Moi, je m’attends surtout à des aperçus, pas à des lancements importants. Des indices pourraient apparaître autour du Pixel 11 ou de la Pixel Watch 5.

En revanche, les appareils immersifs pourraient voler la vedette. Google a déjà présenté Android XR et montré l’an dernier un casque développé avec Samsung. De nouvelles informations sont probables, tout comme des avancées sur les lunettes connectées issues du partenariat autour du projet Aura.

Chrome, le cloud, Waymo ou Google Pay devraient aussi être évoqués. Même si certaines sessions resteront très techniques et moins visibles du grand public.

See you all at Google I/O starting May 19th!

Le Google I/O 2026 va-t-il transformer Gemini en assistant universel ?

Au fond, la date du 19 mai marque surtout le début d’une nouvelle étape dans la stratégie de Google. Et je vois trois signaux forts. D’abord, Gemini devient la colonne vertébrale de tous les produits, sans exception. Ensuite, la bataille ne se joue plus sur les fonctionnalités, mais sur la qualité et la présence quotidienne de l’assistant. Enfin, Google accélère son rythme, preuve que la pression concurrentielle est réelle.

La question est donc de savoir à quelle vitesse Google peut l’imposer comme standard. Si un Gemini 3.5 se confirme, Google l’I/O 2026 pourrait changer l’IA en une interface principale entre l’utilisateur et tout son environnement numérique.

Et derrière l’effet d’annonce, un défi attend Google. Plus l’IA devient centrale, plus les attentes en matière de fiabilité, de confidentialité et de contrôle vont augmenter. La prochaine bataille ne sera pas seulement technologique, elle sera aussi une bataille de confiance.

