Google déploie la plus grande mise à jour Chrome : tout ce qui change

Google lance l’une des plus grosses mises à jour de l’histoire de Chrome. La navigation sera plus fluide, plus efficace et nettement plus proactive, tout en renforçant les garde-fous de sécurité.

Avec cette mise à jour, Google veut transformer son navigateur en véritable assistant intelligent. Annoncée par Parisa Tabriz, vice-présidente de Chrome, cette nouvelle version mise sur Gemini, désormais intégrée en profondeur sur macOS, Windows et Chromebook Plus.

Gemini s’invite partout dans Chrome

Le premier changement visible sur Chrome pour les utilisateurs c’est l’arrivée d’un panneau latéral Gemini. Accessible en permanence, quel que soit l’onglet ouvert, il permet d’utiliser l’IA sans basculer vers une autre fenêtre ou un chatbot séparé.

Vous pouvez donc garder votre page principale sous les yeux pendant que Gemini travaille en arrière-plan. Comparer des produits, résumer des avis, compiler des informations issues de plusieurs sites ou organiser un agenda chargé devient possible sans multiplier les onglets.

Google explique que les premiers testeurs ont rapidement réduit leur navigation chaotique sur Chrome. Ils utilisaient le panneau pour centraliser leurs recherches et leurs tâches. La firme déploie cette fonctionnalité dès maintenant pour tous les utilisateurs de Gemini dans Chrome.

Chrome keeps getting better with Gemini 3 🎢



From sending emails without switching tabs to auto browse (now available for Google AI Pro and Ultra subscribers in the US), see how these and other updates to Gemini in Chrome can help you get more done with less toggling. pic.twitter.com/8gZs7XNc0Q — Chrome (@googlechrome) January 29, 2026

L’autre nouveauté marquante est l’intégration de Nano Banana, l’outil de transformation d’images de Google. Cette mise à jour permet de modifier, éditer ou générer des visuels directement depuis Chrome. Et cela à partir de simples instructions textuelles. De plus, tout se fait sur le web (aucun téléchargement, aucune application externe).

Google présente Nano Banana comme un allié pour la création graphique, la recherche d’inspiration ou la transformation de données en visuels synthétiques. Là encore, le déploiement commence immédiatement pour les utilisateurs de Gemini.

Chrome devient un assistant personnel connecté

Depuis le 12 janvier, Gemini dans Chrome peut déjà s’appuyer sur plusieurs services Google grâce aux applications connectées. Gmail, Agenda, Maps, YouTube, Google Shopping ou encore Google Flights peuvent fournir du contexte à l’IA.

Ainsi, Gemini peut consulter d’anciens e-mails, vérifier des détails de voyage ou aider à rédiger des messages sans quitter le navigateur. Toutefois, Google insiste sur le fait que ces connexions restent optionnelles et entièrement paramétrables. L’utilisateur choisit quels services sont liés et peut revenir en arrière à tout moment.

Dans les mois à venir, Chrome accueillera aussi la fonction Personal Intelligence. Son principe est de permettre à Gemini de se souvenir du contexte des interactions passées afin de proposer des réponses plus pertinentes et personnalisées dans la durée.

Là encore, Google promet également un contrôle précis. Notamment, la sélection des applications concernées, la gestion du contexte enregistré et l’activation facultative. L’objectif affiché est donc de rendre Chrome plus proactif.

La navigation automatique et le défi de la sécurité

La nouveauté la plus ambitieuse reste la navigation automatique ou Auto Brows. Cet agent d’IA est conçu pour naviguer sur le web à la place de l’utilisateur. Par exemple, rechercher des options de voyage, remplir des formulaires, collecter des documents, gérer des abonnements ou comparer des devis. Le déploiement débute le 28 janvier, mais uniquement pour les abonnés AI Pro et AI Ultra aux États-Unis.

Today, we’re introducing Personal Intelligence.



With your permission, Gemini can now securely connect information from Google apps like @Gmail, @GooglePhotos, Search and @YouTube history with a single tap to make Gemini uniquely helpful & personalized to *you* ✨



This feature… pic.twitter.com/79zKJGA5ft — Google (@Google) January 14, 2026

Google précise que les actions sensibles, comme les achats ou les connexions, ont toujours besoin d’une confirmation humaine. L’agent peut aussi analyser des images, identifier un objet sur une photo, puis rechercher des produits similaires en ligne tout en respectant un budget défini.

Pour rendre cette automatisation possible, Chrome adopte le protocole de commerce universel de Google. Il s’agit d’une norme ouverte développée avec des acteurs comme Etsy, Shopify, Target ou Wayfair. Elle vise à faciliter l’interaction cohérente des agents d’IA avec les sites marchands.

Et bien sûr, cette évolution s’accompagne d’un renforcement du modèle de sécurité. Google pointe le risque d’injection indirecte de requêtes, où un contenu web malveillant tente de manipuler un agent d’IA. Pour y répondre, Chrome déploie plusieurs garde-fous. Comme la vérification de l’alignement entre actions et intentions de l’utilisateur, les restrictions d’origine des sites accessibles, les confirmations obligatoires pour les actions sensibles, les détection en temps réel et les tests de sécurité continus.

