Google lance Auto Browse : l’agent IA qui surf sur le web à ta place

Avec Auto Browse, Google pousse Gemini encore plus loin dans Chrome. L’idée est de laisser une IA naviguer, cliquer et remplir des formulaires à votre place.

L’IA dans Chrome, ce n’est plus un gadget. Après avoir installé Gemini dans un coin du navigateur, Google passe à l’étape suivante. Désormais, l’IA n’est plus là pour répondre à des questions. Elle agit. Auto Browse arrive en avant-première et transforme Google Chrome en navigateur semi-autonome. L’utilisateur délègue, l’agent exécute. Du moins, en théorie. Bien sûr, la promesse est séduisante. Elle soulève toutefois des questions très concrètes sur l’usage, les limites et la confidentialité.

Google Auto Browse : l’agent IA qui facilite votre vie

Google déploie Auto Browse directement dans Chrome. Désormais, les utilisateurs de ce navigateur peuvent profiter de la puissance de cet agent IA. Concrètement, il reproduit les actions humaines classiques. L’agent clique, fait défiler les pages et ouvre de nouveaux onglets si nécessaire. Bien sûr, sans vous solliciter à chaque instant.

Cette orientation ne sort pas de nulle part. Google l’assume clairement dans un billet officiel intitulé « Go behind the browser with Chrome’s new AI features », publié sur son blog. La firme y détaille l’arrivée de nouvelles fonctions d’IA dans Chrome, avec un accent mis sur les agents autonomes capables d’agir directement dans le navigateur.

Pourtant, vous êtes bien conscient de ce qui se passe, puisque Chrome affiche quand Auto Browse travaille. Les onglets automatisés portent une icône d’IA animée. Vous pouvez donc continuer à naviguer ailleurs ou lancer plusieurs tâches en parallèle.

Une notification apparaît même dès que la mission se termine ou quand une validation humaine devient nécessaire. Si l’outil affiche des performances élevées, c’est qu’il s’appuie sur les derniers modèles Gemini 3. Il hérite de plusieurs briques issues du projet expérimental Mariner.

Gemini change de place et gagne en puissance

L’arrivée d’Auto Browse s’accompagne d’une refonte visible de l’interface. Le bouton IA, déjà présent depuis plusieurs mois, ouvre désormais Gemini en panneau latéral par défaut.

Ce mode offre ainsi plus d’espace pour interagir avec une page active. L’affichage flottant reste disponible, mais Google pousse l’écran partagé.

Ce panneau donne également accès à plusieurs services maison. Gemini peut maintenant interagir avec Gmail, Agenda, YouTube, Maps, Google Shopping et Google Flights sans quitter Chrome. L’IA devient un hub transversal, directement branché sur l’écosystème Google.

Qu’est-ce qu’on a à gagner avec Google Auto Browse ?

La réponse est du temps. En effet, Auto Browse de Google vise les tâches répétitives. Avouez que faire de la recherche sur Chrome ne fait pas toujours partie du plaisir.

Quelles que soient vos demandes, l’IA peut théoriquement tout gérer à partir d’instructions simples. Oui, que ce soit pour une recherche d’appartement, un remplissage de formulaires ou encore une collecte d’informations dans des e-mails, elle agit à votre place.

Google assure que l’agent demande une autorisation explicite dès qu’il touche à des données sensibles.

Alors, qu’en est-il des données sensibles ? Rassurez-vous, vos mots de passe et informations personnelles restent protégés par des validations manuelles. Certaines actions restent volontairement bloquées, comme le paiement final d’un achat en ligne. Toutefois, il faudra toujours rester vigilant.

Les limites du Google Auto Browse

Oui, l’agent IA Auto Browse de Google a de quoi séduire. Pourtant, il a ses limites. Du moins pour l’instant.

La navigation automatique n’est pas accessible à tous. Google réserve la fonctionnalité aux abonnés AI Pro et AI Ultra, comme l’informe AP News. C’est-à-dire, il faut passer à la caisse pour profiter d’une telle nouveauté.

Les quotas diffèrent nettement. AI Pro donne droit à 20 tâches automatisées par jour. AI Ultra monte à 200 tâches quotidiennes.

Cette restriction rappelle que l’outil consomme beaucoup de ressources cloud. Google n’exclut pas une arrivée dans l’offre gratuite plus tard. Les limites seraient alors bien plus sévères. Auto Browse reste donc un privilège premium, au moins pour le moment.

En plus, Auto Browse ne fonctionne pas localement. Tout le contenu des onglets automatisés transite par les serveurs Google. Les pages analysées sont envoyées vers les modèles Gemini hébergés dans le cloud. Google confirme un stockage temporaire lié au compte utilisateur, selon les paramètres d’activité Gemini.

La question de l’exploitation de ces données reste donc ouverte. Google n’a pas précisé si ces contenus servent à entraîner ses modèles d’IA. Le discours officiel se veut rassurant, mais l’absence de réponse claire laisse planer un doute.

