Google Shopping : vous pouvez enfin essayer des vêtements via internet

Comme je l’ai évoqué dans un récent article, l’événement Google I/O 2025 est prévu pour le 20 et le 21 mai. Je reviens donc vers vous pour rapporter les séries de nouveautés déjà annoncées lors de la conférence d’hier.

Parmi figurent le projet Beam qui va nous permettre d’effectuer des appels holographiques. Il y a aussi la fonction de traduction vocale en temps réel sur Google Meet. Mais dans cet article, nous allons nous concentrer sur Google Shopping.

Trois outils inédits, couvrant les étapes clés de la découverte, de l’essayage et du paiement font leur apparition sur Shopping. Mais ces fonctionnalités ne seront accessibles qu’aux internautes américains. Et ce ne serait pas pour demain, elles ne seront déployées que dans les mois à venir.

Essayez les vêtements avant de les acheter

Vous vous dites sûrement qu’essayer une robe avant de l’acheter est tout ce qu’il y a de plus normal. Sauf quand vous faites l’achat en ligne puisque c’est quasiment impossible.

D’ailleurs, la plupart du temps acheter un vêtement en ligne est synonyme de déception. Mais ce ne sera bientôt plus le cas. Pourquoi ? Car Google va nous permettre d’essayer virtuellement les articles.

Comment ça marche ? En gros, sur les fiches produits compatibles, il y aura un nouveau bouton « Try it on ». Un clic dessus et l’application vous invite à choisir une photo de vous dans votre galerie.

Cependant pour que ça fonctionne bien, il vaut mieux opter pour une image en pied, bien éclairée, avec une pose naturelle et sans distractions. Et côté look, un t-shirt et un jean feront bien mieux l’affaire qu’un manteau de ski ou un pyjama XXL.

Une fois la photo sélectionnée, Google crée un modèle 3D fidèle de votre corps. Le système a été entraîné pour comprendre la forme humaine, la profondeur et même les subtilités des vêtements. Du genre comment ils plissent, tombent, s’étirent ou se froissent selon les matières.

Vous obtenez ainsi une simulation réaliste de ce que donnera ce vêtement sur vous. Et pas sur un mannequin qui n’a ni votre taille ni votre style.

Quels sont les autres outils inédits sur Google Shopping ?

Outre le cabine d’essayage virtuel, il y a l’outil dédié à la découverte de produits. Il s’affichera comme un panneau visuel dynamique, organisé en quatre colonnes verticales, à droite des résultats de recherche.

Il montrera des produits pertinents sous forme d’images, mises à jour en temps réel selon les critères de recherche affinés par l’utilisateur. Par exemple, si vous recherchez « sac de voyage », Google comprendra l’intention derrière vos mots et affichera un nouveau panneau rempli d’images pertinentes.

Cette interface est enrichie par l’IA Gemini et se nourrit de la base de données Shopping Graph de Google.

Le troisième outil, quant à lui, couvre tout ce qui est paiement. Disons, par exemple, qu’après l’essayage virtuel, vous n’êtes pas encore prêt à passer à l’achat à cause du tarif.

Google a pensé à tout et a développé une nouvelle fonction de paiement assistée par IA. Il est alors désormais possible de suivre l’évolution du prix d’un article et d’être alerté dès que le tarif baisse.

Pour ce faire, il suffit d’activer l’option « Suivre le prix ». Vous pouvez préciser vos préférences (taille, couleur, prix). Et lorsque le moment viendra où tous vos critères sont remplis, Google vous proposera même de finaliser l’achat à votre place via Google Pay, en toute sécurité.

Alors, comment trouvez-vous ces nouveautés sur Google Shopping ? Personnellement, je ne suis pas très convaincue par l’essayage via internet. Cela dit, je trouve les deux autres fonctionnalités pratiques.

Et vous, qu’est-ce que vous en dites ? On attend vos avis dans le commentaire !

