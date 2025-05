Google I/O 2025 : quelles sont les nouveautés les plus attendues ?

Comme chaque année, Google choisit le mois de mai pour dérouler le tapis rouge à ses innovations à travers l’événement I/O. Et cette fois encore, retour à l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View, en Californie.

La conférence s’ouvrira le mardi 20 mai à 10 h (heure du Pacifique) par la traditionnelle keynote d’ouverture, retransmise en direct, suivie d’une keynote spéciale développeurs à 13 h 30. Les sessions se poursuivront jusqu’au 21 mai.

Pour ne rien rater des annonces, il suffira de se connecter sur YouTube ou sur le site officiel io.google. L’événement est accessible gratuitement, que ce soit pour les keynotes ou les sessions développeurs. Il est aussi possible de s’inscrire pour recevoir toutes les infos croustillantes directement par e-mail.

Voici ce que Google I/O 2025 nous réserve

L’une des stars attendues de I/O 2025, c’est bien sûr Android 16. Mais cette année, Google a choisi de détacher Android du programme principal.

Un événement séparé baptisé The Android Show aura lieu une semaine plus tôt, le 13 mai. Et celui-ci sera entièrement dédié aux nouveautés d’Android 16. D’ailleurs, pour info : sa bêta 3 est déjà entre les mains des plus curieux, et elle dévoile une flopée de nouveautés.

Parmi elles, des notifications avec mises à jour en direct, un partage audio Bluetooth LE via Auracast, la gestion intelligente des notifications avec option refroidissement, et taux de rafraîchissement adaptatif.

Le système introduit aussi les modes prioritaires qui permettent de créer des profils personnalisés pour gérer les notifications selon vos moments de la journée. Sommeil, travail, sieste post-déjeuner…

L’appareil photo et les outils de santé/accessibilité devraient eux aussi connaître quelques ajustements. Côté téléviseurs, Android 16 pour TV se profile également, avec des recommandations pour les développeurs.

Bien entendu, si Google fait de la place dans son planning, ce n’est pas pour jouer à la chaise musicale. C’est parce que l’IA va occuper la quasi-totalité de la scène.

Bon, les éditions précédentes de la Google I/O avaient déjà placé l’IA au centre du jeu. Cela dit, cette fois, on peut s’attendre à un véritable feu d’artifice d’annonces autour de Gemini, Project Astra, les modèles Gemini Nano, et bien d’autres initiatives encore tenues secrètes.

Voyons cela de plus près

Puisque l’IA sera au cœur de la Google I/O 2025, il est évident que Gemini — le modèle maison — sera omniprésent.

On attend notamment des infos sur Gemini Nano. La version ultra-légère conçue pour fonctionner directement sur certains smartphones comme le OnePlus 13. On espère également des infos sur Gemini pour l’automobile, avec une intégration dans Android Auto et de nouvelles expériences embarquées

On présage également de nouveautés sur les intégrations transversales de Gemini dans les produits Google.

Maintenant, parlons du Project Astra. Cet assistant IA capable de traiter ce qu’il voit dans le monde réel. Il avait fait sensation l’an dernier, et tout indique que Google va lui redonner la vedette cette année.

Il y a aussi Android XR, le futur système d’exploitation pour casques et lunettes connectés. Il a commencé à faire parler de lui en marge du Project Moohan, ce casque en préparation chez Samsung en collaboration avec Google et Qualcomm.

Il se pourrait donc que la conférence lève le voile sur les avancées du projet, les appareils compatibles, et — qui sait — peut-être une date de lancement. Si Google veut marquer un coup dans la XR, c’est le moment ou jamais, non ?

Bref, si vous espérez voir débarquer un nouveau smartphone ou une montre connectée, il faudra peut-être revoir vos attentes. Google I/O est avant tout une conférence dédiée aux développeurs, avec un focus presque exclusif sur le logiciel.

Et même si quelques fuites circulent sur le Pixel 9a ou la Pixel Watch 4, il est peu probable que ces produits soient dévoilés lors de l’événement. D’autant plus que ce fut déjà le cas en 2024.

