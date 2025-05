Shopify lance l’IA qui crée votre boutique e-commerce, juste avec un prompt

Shopify vient de transformer l’une des étapes les plus chronophages du e-commerce en un jeu d’enfant. La plateforme permet désormais de créer sa boutique en ligne avec une simple description, grâce à l’IA.

Le Shopify Editions a eu lieu aujourd’hui, le 21 mai. Il s’agit du fameux rendez-vous semestriel de la plateforme où elle dévoile ses dernières trouvailles pour simplifier la vie de ses marchands.

Et en effet, aujourd’hui, Shopify y a annoncé une série d’outils alimentés par l’IA. Parmi elles figurent AI Store Builder, la pépite qui permet de créer en un seul prompt une vitrine e-commerce complète.

Son fonctionnement est simple. Vous n’avez même pas besoin d’avoir une compétence en codage.

Vous saisissez une description de votre activité. « Vente d’équipement de tennis et vêtements de sport élégants » par exemple. Et l’IA génèrera automatiquement une boutique prête à l’emploi.

Vous pouvez ensuite ajuster manuellement les éléments via l’éditeur. Et c’est justement le but. Nous permettre de poser rapidement les fondations d’un site web afin de libérer du temps pour la personnalisation.

« Au lieu de demander aux utilisateurs de naviguer à travers une série de clics, de glisser-déposer ou de champs à remplir – ce qui peut s’avérer intimidant pour beaucoup –, nous avons préféré poser des questions ouvertes et laisser l’IA traduire les réponses en une boutique fidèle à leur vision », explique Vanessa Lee, vice-présidente produit chez Shopify.

C’est, d’ailleurs, pour cela que Shopify a introduit Horizon. Il s’agit d’un générateur de contenus visuels disponible dans sa boutique de modèles. Il exploite lui aussi l’IA pour accompagner les commerçants dans la personnalisation de leur vitrine.

Horizon intègre des Blocs de Thème. Des composants modulables permettant de modifier l’apparence de la boutique. Ces éléments graphiques peuvent être générés ou modifiés via des instructions textuelles.

Shopify investit massivement dans l’IA, on dirait

C’est ce que j’ai remarqué en effet. Shopify offre déjà des fonctionnalités basées sur l’IA allant de la création d’images à la gestion des stocks.

Et voilà qu’elle en propose d’autres dédiées à la génération de sites e-commerce. Et ce n’est même pas tout. La plateforme a également procédé à une mise à jour majeure de son assistant commercial, Sidekick.

Ce dernier propose désormais des fonctionnalités avancées telles que le chat vocal et le partage d’écran. Il est donc dorénavant possible de poser une question à l’oral à Sidekick et qu’il répond à voix haute.

Il peut également voir ce que vous voyez dans l’interface Shopify grâce au partage d’écran. Grâce à cela, il peut vous guider en direct, en vous indiquant où cliquer, quelles options choisir, ou même comment corriger une erreur.

Quoi qu’il en soit, le PDG Tobi Lütke, ui-même, l’a dit. L’IA représentait une opportunité pour rendre leur entreprise plus agile, tout en maintenant des équipes resserrées.

Alors, bonne ou mauvaise idée cette boutique IA ? Dites-nous votre avis sur le sujet et vos craintes sur ce que cela entraînera en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.