Guide pour créer un site d’e-commerce

Pour créer votre site d’e-commerce, procurez-vous un outil de gestion de contenus, trouvez un hébergeur web et concevez votre design. Mettez, ensuite, en ligne vos produits et définissez vos modalités de paiement.

Créer un site d’e-commerce vous permet de toucher un public plus large et, ainsi, d’attirer davantage de clientèle. Cela peut également vous aider à augmenter vos ventes et à mieux gérer vos rendez-vous ainsi que votre base de données. Si vous êtes à l’aise avec les outils numériques et que vous avez une connaissance assez solide en matière de développement web, il vous est possible d’accomplir vous-même la tâche. Voici les étapes à suivre.

Choisissez un bon outil de gestion de contenus

La première chose que vous devez faire pour créer votre site d’e-commerce est de trouver un bon outil de gestion de contenus. Celui-ci vous permettra de publier, de mettre à jour et de modifier des articles ou des listes de vos produits. Ceux qui sont les plus utilisés sur le marché incluent actuellement : WordPress, Shopify, Squarespace et Square Online. Le choix à opérer doit dépendre de votre budget et de votre niveau d’expérience en matière de gestion de contenus. Il peut également être influencé par les besoins et les exigences de votre business.

Pensez à l’idée d’engager un développeur web pour créer votre site d’e-commerce

Vous avez la possibilité de confier la création de votre site d’e-commerce à un professionnel dans le domaine. Un développeur web peut notamment réaliser toutes les étapes pour vous. Comme il dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour ce faire, il est même en mesure de vous soumettre des suggestions. Il est capable de vous aider à créer le site d’e-commerce de vos rêves, celui qui répond à tous vos besoins et attentes.

Enregistrez votre nom de domaine et trouvez un hébergeur web pour votre site d’e-commerce

Le nom de domaine, c’est l’adresse URL de votre site internet. En principe, vous êtes obligé de payer une certaine somme mensuellement ou annuellement pour le garder en ligne. Il vous faut un hébergeur web pour pouvoir l’enregistrer.

Concevez le design de votre site d’e-commerce

Pour concevoir le design de votre site d’e-commerce, vous devez choisir un thème qui est généralement proposé par les outils de gestion de contenus. Celui-ci peut être accessible gratuitement ou en contrepartie d’une certaine somme. Plus il est original et personnalisé, plus le prix à payer risque d’être élevé.

Établissez une liste de vos produits ou de vos services

Maintenant que les bases de votre site d’e-commerce sont établies, vous devez dresser une liste de vos produits/services. Créez des catégories afin de bien organiser votre offre et n’oubliez pas d’inclure des photos ainsi que des descriptions.

Définissez les modalités de paiement

Dans cette optique, vous pouvez choisir le moyen de paiement offert par votre outil de gestion de contenus. Vous avez également la possibilité de vous tourner vers d’autres modalités de versement comme PayPal. Dans tous les cas, pensez aux frais de livraison et aux taxes de vente.

Effectuez un test et lancez votre site d’e-commerce

Avant de lancer votre site d’e-commerce, vérifiez que tous les boutons, les liens, les textes et les images sont bien à leur place. Assurez-vous que tout correspond à vos attentes. Si vous en ressentez le besoin, comparez la performance de votre plateforme de vente à celle de vos concurrents.