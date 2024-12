ChatGPT : le mode vocal a enfin des yeux pour voir votre écran (et il était temps)

Ah, il était temps ! nous pouvons dire adieu aux longues explications pour décrire à l’IA ce qui se passe sur notre écran. Avec sa dernière mise à jour, ChatGPT peut maintenant voir ce que vous partagez sur votre écran en temps réel. Le chatbot peut aussi analyser des vidéos et répondre comme s’il était juste à côté de vous. Et ce n’est pas tout ! Une touche festive vient compléter le tableau, avec un mode vocal saisonnier qui donne vie à la voix du Père Noël !

Je ne sais pas vous, mais moi, ça m’a toujours un peu frustré de devoir décrire en détail ce que je vois sur mon écran pour qu’une IA me comprenne. Et pas question de perdre du temps à uploader des captures d’écran ou des vidéos. Heureusement, OpenAI semble enfin avoir compris nos attentes. Désormais, le mode vocal avancé (AVM) de ChatGPT peut analyser directement ce que vous partagez via votre écran ou votre caméra.

Avec cette mise à jour, déployée le 12 décembre, OpenAI rend les conversations encore plus naturelles et efficaces. Et franchement, qui n’en rêvait pas ? Si vous faites partie des abonnés Plus ou Pro dans « la plupart des pays », vous pouvez déjà tester cette fonctionnalité.

HoHoHo ! ChatGPT en mode Père Noël

D’abord, parlons un peu de ce côté amusant qu’OpenAI nous a concocté. Avec les 12 jours d’OpenAI, ils ont ajouté un mode vocal Père Noël. Vous pouvez maintenant discuter avec ChatGPT qui prend les tonalités douces et chaleureuses de Saint-Nicolas. C’est disponible jusqu’au début janvier pour les abonnés Plus et Pro.

Comment ça marche ? Vous vous connectez à votre compte, ensuite, vous cliquez sur le petit flocon de neige à côté de la barre de chat. Après, sélectionnez « Voix Père Noël ».

Tap the snowflake, chat with Santa.



You can also select the Santa voice in your ChatGPT settings or inside Voice Mode through the voice picker in the upper right corner. pic.twitter.com/sNeUL83jj1 — OpenAI (@OpenAI) December 12, 2024

Pour être honnête, je pense que cette fonctionnalité est assez amusante, mais je ne sais pas si ça vaut vraiment les 20 $ du plan Plus. Mais bon, si ça vous plait de faire lire vos listes de courses par le Père Noël, pourquoi pas. Je souhaite quand même préciser que vos conversations avec ce Saint-Nicolas digital ne seront pas enregistrées dans l’historique.

Le partage d’écran et de vidéo, enfin

La crème de la crème, c’est cette nouvelle fonction de partage d’écran et de vidéo pour le mode vocal avancé (AVM) de ChatGPT. Franchement, il était temps qu’OpenAI nous sorte ça. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de décrire au chatbot ce que vous voyez, vous lui montrez directement. Vous lancez une vidéo ou partagez votre écran, et l’IA peut tout analyser en temps réel.

Je trouve que c’est parfait pour demander des conseils, identifier des éléments, ou simplement gagner du temps. Par exemple, si vous êtes en plein montage ou dans un tableau Excel chaotique ? Montrez-le à ChatGPT, et il vous répondra sans détours.

Alors, pour partager une vidéo, activez le mode vocal, puis cliquez sur l’icône de la caméra en bas à gauche. Par ailleurs, pour partager votre écran, ouvrez le menu à trois points et sélectionnez « Partager l’écran ».

Le déploiement de ces nouveautés d’OpenAI

Une petite mise en garde ! Sachez que tout le monde ne pourra pas tester cette fonctionnalité immédiatement. Nous en France, nous devons patienter un peu à cause des lois sur la confidentialité. Toutefois, OpenAI espère régler ça rapidement.

Pour l’instant, ces nouveautés ne sont disponibles que « dans la plupart des pays » pour les abonnés Plus, Pro, et Teams. Quant aux utilisateurs de ChatGPT Enterprise et Edu, vous devriez attendre janvier. Mais bon, mieux vaut tard que jamais.

OpenAI is now back with enhanced capabilities.



🔥 OpenAI has Just Launched New Features (Plus & Pro Users):



1. Advanced Voice Mode: Vision via webcam & screen sharing.

2. Santa Voice Mode: December special. pic.twitter.com/eqgOBR3EPC December 12, 2024

Je vous rappelle que c’est la sixième jour d’annonce qui s’inscrit dans le Shipmas d’OpenAI. Personnellement, j’avoue qu’ici OpenAI nous montre encore une fois qu’ils ont le sens du timing.

En quatre jours seulement, Sam Altman et son équipe ont déjà dévoilé des nouveautés de ouf. Notamment, Sora, un modèle de génération de vidéos et l’abonnement Pro ultra-premium à 200 $/mois. N’oublions également pas les updates pour Canvas, la fonctionnalité visuelle de ChatGPT.

Entre la voix Père Noël et le partage d’écran, il y en a donc pour tous les goûts ! Alors, lequel de ces nouveautés d’OpenAI voudriez-vous tester en premier ou si vous l’aviez déjà fait, qu’en pensez-vous ? Dites-nous tous en commentaire !

