12 jours d’OpenAI : comment suivre les annonces IA choc en temps réel ?

Ah, la fin d’année ! Ce moment où on sort les vieux dossiers, où tout le monde ressasse le passé et jette un coup d’œil dans le rétro. Mais pas OpenAI ! La boîte file droit vers l’avenir à en juger par sa série d’annonces intitulée « 12 Jours d’OpenAI ».

L’événement « 12 Days of OpenAI » a débuté le 5 décembre 2024. Il s’agit d’une série de livestreams, organisée par OpenAI, visant à dévoiler diverses innovations, allant de nouveaux produits à des démonstrations techniques.

Les sessions se déroulent chaque jour à 10h du matin (heure du Pacifique) et se poursuivront jusqu’au 23 décembre. L’événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube officielle d’OpenAI.

Retour sur les premières révélations

Dès le premier jour, OpenAI a frappé fort en annonçant ChatGPT Pro, une offre premium à 200 $ par mois. Ce nouvel abonnement cible les utilisateurs intensifs avec des avantages alléchants :

Des réponses plus rapides et fluides, même en période de pointe

Un accès prioritaire au service

L’intégration exclusive du modèle avancé o1.

Cette version promet de devenir un outil incontournable pour les entreprises et les particuliers cherchant à maximiser leur productivité avec l’IA. Une belle démonstration de la puissance croissante des solutions d’OpenAI.

Mais parlons un peu du fameux modèle o1 d’OpenAI. C’est un outil taillé pour des capacités de raisonnement avancées. Il promet de révolutionner la manière dont l’IA répond aux requêtes complexes.

Selon Sam Altman, CEO d’OpenAI : « Avec o1, nous franchissons un cap dans la compréhension et la génération de langage naturel. C’est un véritable bond en avant qui ouvre d’innombrables possibilités. »

Et je dois dire que les premières démonstrations donnent envie : des réponses plus logiques, une compréhension plus fine des requêtes et une polyvalence accrue.

Jusqu’à présent, o1 réservé à une poignée d’utilisateurs triés sur le volet, toutefois, son intégration à ChatGPT Pro change complètement la donne.

Deuxième jour

Le deuxième jour n’a pas déçu non plus, avec des démonstrations sur le Reinforcement Fine-Tuning (RTF). C’est une méthode visant à peaufiner l’IA grâce à des ajustements ultra-fins.

En gros, cette technique sert à rendre les outils d’IA performants pour des tâches spécifiques et complexes. Contrairement au fine-tuning classique (où on ajuste les modèles avec des données prédéfinies), le RFT utilise une approche itérative.

L’idée, c’est d’entraîner le modèle en plusieurs étapes, en évaluant et en ajustant ses propres performances au fur et à mesure jusqu’à ce qu’il devienne meilleur.

Et vous savez quoi ? Selon OpenAI, il ne suffit que d’un jeu de données et d’un système d’évaluation conçu pour la tâche visée pour obtenir des résultats optimaux. Pratique, non ?

C’est tout ce que 12 jours d’OpenAI a à nous offrir ?

Pour le moment, c’est ce qui a été annoncé. Cependant, des rumeurs parlent du lancement tant attendu de Sora, l’outil d’OpenAI qui transforme le texte en vidéo.

Son fonctionnement est à la fois simple et impressionnant. Il suffit de saisir une description textuelle décrivant les plans, les personnages ainsi que les décors et Sora génère une vidéo complète.

En plus, les démonstrations techniques sont déjà bluffantes, laissant entrevoir une nouvelle étape majeure après les révolutions apportées par la génération d’images et de textes.

Autre star potentielle des 12 jours d’OpenAI :

Une mise à jour du mode vocal

Des améliorations API et plugins , parfaites pour saupoudrer l’IA dans tous vos projets

, parfaites pour saupoudrer l’IA dans tous vos projets Une nouvelle version de Whisper , leur outil de reconnaissance vocale, promettant des performances encore plus impressionnantes

, leur outil de reconnaissance vocale, promettant des performances encore plus impressionnantes Des partenariats inattendus

Ou pourquoi pas les mystérieux « stocking stuffers », ces petits cadeaux surprises qu’OpenAI compte glisser tout au long de l’événement.

Quoi qu’il en soit, ce ne sont nulles autres que des hypothèses. Et, d’ailleurs, si vous en avez, n’hésitez pas à les partager dans le commentaire.

Cela dit, une chose est certaine : OpenAI ne ralentit pas la cadence en cette fin d’année et compte bien rester la référence absolue en matière d’IA grand public.

