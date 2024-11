OpenAI Sora : l’IA qui crée des vidéos est en fuite ! Sa puissance choque les artistes

Un groupe d’artistes a décidé de partager l’IA générative de vidéos OpenAI Sora sur internet, afin de se venger des pratiques de la firme américaine. Ils l’accusent de les utiliser pour faire de la R&D gratuite, et pour donner une crédibilité artistique à leur outil… quoi qu’il en soit, les experts sont choqués par la puissance de cette nouvelle version en fuite !

En février 2024, OpenAI présentait pour la première fois son IA « text-to-video » : Sora. Cet outil permet de créer des vidéos à partir d’un simple prompt, à la manière dont ChatGPT génère du texte ou DALL-E des images.

À l’époque, ce nouveau modèle avait mis le feu aux réseaux sociaux et impressionné le monde entier. Cependant, depuis lors, OpenAI n’a toujours pas lancé Sora et n’a pas donné beaucoup de nouvelles.

Entre-temps, d’autres entreprises ont saisi l’opportunité et surfé sur le buzz suscité par Sora en lançant leurs propres générateurs de vidéos : Luma Dream Machine, Runway, Kling…

De son côté, OpenAI a préféré prendre son temps et laisser des artistes tester Sora en privé pour explorer son potentiel et mettre en lumière les éventuels dangers. Néanmoins, la startup a sous-estimé l’esprit rebelle des créateurs et vient de se faire trahir en beauté…

Un groupe d’artistes leak Sora pour se venger d’OpenAI

Ce 26 novembre 2024, des artistes ayant accès à Sora ont fait fuiter le modèle ! Une façon pour eux de protester contre qu’ils dénoncent contre « de la R&D non payée ».

Le groupe de testeurs beta a « leaké » l’accès anticipé à Sora, avec une interface fonctionnelle pour générer des vidéos.

Ils ont ensuite publié un message sur Hugging Face, le dépôt de modèles IA, en affirmant que les gens ont été en mesure de créer de nombreuses vidéos à l’aide de l’outil.

Leur lettre ouverte indique : « Chers seigneurs de l’IA d’entreprise, nous avons reçu l’accès à Sora avec la promesse d’être des testeurs précoces, des red teamers et des partenaires créatifs ».

Cependant, « nous croyons qu’à la place nous avons été appâtés dans « l’art washing » pour dire au monde que Sora est un outil utile pour les artistes ».

Ils ajoutent que « les artistes ne sont pas votre R&D non payée, nous ne sommes pas vos testeurs de bugs gratuits, vos marionnettes de relation presse, vos données d’entraînement ou vos tokens de validation ».

OpenAI cherche-t-elle à faire avaler la pilule de l’art IA ?

La lettre continue en indiquant que « nous ne sommes pas contre l’utilisation de la technologie IA comme outil pour l’art (si nous l’étions, nous n’aurions probablement pas été invités au programme ».

Néanmoins, « ce avec quoi nous ne sommes pas d’accord est la façon dont ce programme d’artiste a été déroulé et la forme que prend l’outil avant le lancement public ».

À leurs yeux, le programme d’accès anticipé d’OpenAI pour Sora exploite les artistes pour du travail gratuit et de « l’art washing ». En d’autres termes, l’objectif serait de donner une crédibilité artistique à un produit purement commercial.

Alors que la firme américaine a récemment atteint 150 milliards de dollars de capitalisation grâce à une nouvelle levée de fonds, ils sont scandalisés par le fait que des centaines d’artistes lui fournissent un feedback et un testing non payés.

Ils s’opposent aussi aux exigences d’approbation du contenu pour Sora, qui stipuleraient selon eux que « chaque résultat doit être approuvé par l’équipe d’OpenAI avant d’être partagé ».

Ils justifient ainsi partager Sora et leur lettre avec le monde, « dans l’espoir qu’OpenAI devienne plus ouvert, plus bienveillant envers les artistes, et soutienne l’art au-delà de ses coups de pub ».

La startup répond aux accusations et met les points sur les i

Curieusement, toutefois, toutes les vidéos partagées sur les réseaux ressemblent étrangement aux démos déjà dévoilées par OpenAI. Quoi qu’il en soit, l’entreprise est rapidement intervenue pour désactiver l’accès.

Le porte-parole de l’entreprise, Niko Felix, n’a pas accepté de confirmer si le leak était authentique ou non, mais a rappelé que la participation à cette preview de recherche est « volontaire, sans obligation de fournir de feedback ou même d’utiliser l’outil ».

Il souligne également que « Sora est encore en phase de prévisualisation de recherche, et nous travaillons à équilibrer la créativité avec des mesures de sécurité robustes pour une utilisation plus large ».

Selon lui, « des centaines d’artistes de notre alpha ont façonné le développement de Sora, aidant à prioriser les nouvelles fonctionnalités et les mesures de protection. Nous sommes ravis d’offrir à ces artistes un accès gratuit et continuerons à les soutenir par le biais de subventions, d’événements et d’autres programmes ».

L’entreprise américaine se dit convaincue que « l’IA peut être un outil créatif puissant, et nous nous engageons à rendre Sora à la fois utile et sûr ».

Une nouvelle version beaucoup plus puissante

Comme le soulignent plusieurs experts en intelligence artificielle, le code partagé par les artistes révèle que cette version de Sora est plus rapide que celle de février. Il s’agirait d’une nouvelle variante « Turbo ».

Le code semble aussi indiquer des possibilités de contrôle de style et de personnalisation, volontairement limitées par OpenAI.

Selon The Information, depuis la présentation initiale, Sora a été entraînée sur des millions d’heures de vidéos en haute définition dans différents styles pour améliorer la qualité des vidéos générées.

Quand il sortira, l’outil devrait donc être capable de générer des vidéos d’un réalisme plus vrai que nature… pour le meilleur et pour le pire.

Alors, quand va enfin sortir Sora ?

Pour rappel, la CTO d’OpenAI, Mira Murati, a indiqué au Wall Street Journal en mars dernier que Sora serait disponible d’ici la fin 2024.

Néanmoins, elle a aussi expliqué que « nous ne lancerons rien si nous n’avons pas confiance ou si ça risque d’affecter les élections ou de causer d’autres problèmes ».

Plus récemment, lors d’une séance question / réponse sur Reddit, le CPO Kevin Weil a expliqué que Sora n’a pas encore été lancé, car OpenAI a encore besoin d’augmenter sa puissance de calcul pour pouvoir l’alimenter et de résoudre les problèmes de sécurité.

Il est donc difficile de prédire à quelle date Sora sera enfin disponible, mais un lancement avant 2025 semble désormais peu probable.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Attendez-vous Sora avec impatience ? Estimez-vous que la réaction des artistes est justifiée face aux pratiques d’OpenAI ? Partagez votre avis en commentaire !

