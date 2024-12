ChatGPT Pro : OpenAI lance un abo à 200€ par mois, mais promet de vous rendre riche

Un abo 200 $ par mois pour une IA capable de réfléchir comme un humain et de résoudre les problèmes les plus coriaces, c’est la promesse d’OpenAI avec ChatGPT Pro. ‘annonce s’inscrit dans les « 12 jours de Shipmas » d’OpenAI, une initiative où l’entreprise dévoile 12 nouveaux produits à l’approche des fêtes de fin d’année. Monts et merveilles attendent donc les ingénieurs, chercheurs, et pourquoi pas vous. Mais est-ce que cet abonnement premium vaut vraiment le coup ?

Ce 5 décembre, OpenAI vient d’informer que ChatGPT Pro, le nouvel abo premium, est disponible pour la somme de 200 $ par mois. C’est dix fois plus cher que la version Plus, et clairement, elle n’est pas destinée à tout le monde.

Le niveau et les fonctionnalités de ce modèle sont taillés pour les ingénieurs, chercheurs et autres en quête de puissance IA. Mais soyons francs, pour ce prix, nous avons le droit d’être exigeant. Alors, la vraie question que ChatGPT Pro devrait pouvoir répondre est simple. « Est-ce que ça vaut 200 $ par mois ? »

Un abonnement à 200€ ? Mais pourquoi ?

Si vous trouvez les 20€ par mois de ChatGPT Plus déjà salés, préparez-vous à un choc. ChatGPT Pro, c’est dix fois ce prix. Pourquoi ? Parce qu’OpenAI met les petits plats dans les grands avec son nouveau modèle de raisonnement avancé o1. Concrètement, ce dernier est conçu pour réfléchir avant de répondre. Il peut imiter (plus ou moins) le raisonnement humain.

we just launched two things:



o1, the smartest model in the world. smarter, faster, and more features (eg multimodality) than o1-preview. live in chatgpt now, coming to api soon.



chatgpt pro. $200/month. unlimited usage and even-smarter mode for using o1. more benefits to come! Sam Altman (@sama) December 5, 2024

Avec cet abo à 200€, vous avez donc une utilisation illimitée des modèles GPT-4o et o1, sans restrictions. OpenAI met également en avant l’accès complet au « mode pro » d’o1.

Selon l’entreprise, o1 surclasse largement ses prédécesseurs et concurrents sur des tâches comme les tests de maths et de programmation. Par exemple, il a décroché un score de 89 % lors d’un concours organisé par Codeforces. C’est là où GPT-4o n’atteint que 14 %.

C’est quoi exactement ce fameux modèle o1 ?

GPT-4 et d’autres modèles nécessitent souvent que vous peaufiniez vos prompts pour obtenir des réponses pertinentes. Mais, o1 fait tout ce boulot pour vous, dans l’ombre. OpenAI veut donc créer un chatbot plus intelligent et plus autonome, capable de résoudre des problèmes sans que vous ayez à y passer des heures.

$200 for AI “God Mode”?



OpenAI just dropped a bombshell:



ChatGPT Pro is their new premium tier that costs 10x more than Plus.pic.twitter.com/SMd6bp3sjm December 6, 2024

Par contre, ce niveau de sophistication a un prix et pas seulement celui de l’abonnement. o1 est 30 fois plus lent que GPT-4o et consomme trois fois plus de jetons. Par ailleurs, avant de vous précipiter sur ChatGPT Pro, je vous préviens qu’il y a des inconvénients à considérer. En plus, OpenAI ne les cache pas.

Bien qu’o1 brille sur des tâches complexes comme les maths ou le codage, il peut se révéler décevant sur des questions simples. Quand vous attendez une réponse claire et rapide. Qui plus est, puisque utiliser o1 revient beaucoup plus cher en ressources que GPT-4o, cela limite son intérêt pour un usage intensif au quotidien.

Pour vous, est-ce un investissement ou une folie ? Seriez-vous prêt à payer 200 € par mois pour ChatGPT Pro ? Pensez-vous que les fonctionnalités en valent la peine, ou que c’est hors de prix ? Donnez-nous votre avis en commentaire !

