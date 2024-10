ChatGPT Plus : le prix de l’abo va exploser, voici à quoi s’attendre

Vous trouviez l’abonnement à 20 dollars déjà un peu trop cher ? Préparez-vous à déchanter. D’ici 2029, le prix de ChatGPT Plus pourrait bien doubler. Explications.

OpenAI, après avoir abandonné son conseil à but non lucratif, n’a pas perdu de temps pour gagner des milliards, on dirait. L’entreprise a déjà enlevé ses plafonds de bénéfices et voilà qu’elle envisage de doubler le prix de ChatGPT Plus… Sacré coup, ça je lui accorde !

ChatGPT Plus : son prix va doubler !

Depuis son lancement en novembre 2022, ChatGPT a connu un énorme succès auprès des internautes. En réponse à une demande croissante en matière d’IA, OpenAI a proposé diverses options pour chaque type d’utilisateur.

Le service gratuit est destiné à ceux qui souhaitent tester la performance avant de s’engager. Les formules d’abonnement (payant) sont dédiées à ceux qui ont constamment besoin de plus de fonctionnalités.

Parmi ces formules figurent ChatGPT Plus, qui a rapidement conquis le marché grâce à son efficacité. Jusqu’à présent, cet abonnement est à 20 dollars par mois. Mais nous risquons de voir son prix augmenter à 22 dollars dès fin 2024, avant de connaître d’autres hausses.

D’après des sources fiables, OpenAI projette même d’augmenter progressivement le tarif de cet abonnement au cours des cinq prochaines années. Le prix devrait apparemment grimper à 44 dollars par mois d’ici 2029, soit plus du double du tarif actuel.

OpenAI a désespérément besoin d’argent, on dirait

Aux dernières nouvelles qu’Altman le PDG lui-même a affirmé, OpenAI a désespérément besoin de rentabilité. C’est la raison pour laquelle la start-up a tourné le dos à ses principes et enlevé le contrôle au conseil d’administration non lucratif.

Cette hausse aussi est, à coup sûr, destinée à couvrir les coûts opérationnels en forte hausse de la société. Au fait, OpenAI collabore avec Microsoft pour ses ressources cloud. Et avec l’entraînement et le déploiement de ses modèles IA, la société se doit de compenser des coûts vraiment lourds.

Mais que se passerait-il si cette augmentation – au lieu de rentabiliser – faisait fuir les clients ? Certes, ChatGPT est performant, pas étonnant qu’il a 200 millions d’utilisateur par semaine. Toutefois, un tarif doublé, ce n’est pas rien pour les utilisateurs.

Je pense même qu’à force, la start-up va avoir du mal à séduire de nouveaux abonnés.

OpenAI, de son côté, vise haut

Actuellement, OpenAI envisage de lever des fonds auprès des investisseurs, avec l’ambition d’atteindre une valorisation de 150 milliards de dollars. L’entreprise envisage même une levée de 7 milliards de dollars supplémentaires.

Cette dernière est principalement destinée à soutenir le développement de nouveaux modèles et à renforcer ses infrastructures techniques.

OpenAI affiche des ambitions : générer plus de 100 milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2029. Pour y parvenir, la société doit étendre la capacité de ses technologies d’IA à divers domaines. L’assistance client, la création de contenu ou encore l’analyse de données.

Et si OpenAI ne cible désormais que les professionnels et les grandes entreprises. Il est vrai que l’augmentation du prix de ChatGPT Plus risque d’être perçue différemment par le grand public.

Ce dernier pourrait même se tourner vers des alternatives moins onéreuses. Une clientèle plus spécialisée, par contre, est prête à payer davantage pour un service de haute qualité.

Personnellement, je me contenterai bien de la version gratuite. Mais j’imagine que les internautes, qui en ont constamment besoin, doivent s’adapter ou trouver une alternative dès maintenant.

