OpenAI lance ChatGPT Plus : prix, avantages, tutoriel… tout savoir

ChatGPT Plus est un abonnement payant au chatbot IA d’OpenAI. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle formule destinée aux professionnels : prix, avantages, date de lancement…

Depuis son lancement, ChatGPT connaît un succès phénoménal sur le web. Sa popularité est notamment due à sa gratuité, car OpenAI prend les coûts en charge.

Toutefois, l’IA consomme chaque jour plus de 100 000 dollars de ressources informatiques. Le CEO de l’entreprise, Sam Altman, avait prévenu qu’il serait contraint de rendre son outil payant tôt ou tard. C’est désormais chose faite.

Le 1er février 2023, trois mois après le lancement du chatbot, OpenAI vient de dévoiler un forfait par abonnement : ChatGPT Plus. Cette version payante apporte plusieurs avantages pour les utilisateurs. Découvrez tout ce que vous devez savoir.

À quoi sert ChatGPT Plus ?

À travers un billet publié sur son blog, OpenAI explique : « nous avons lancé ChatGPT comme une preview de recherche afin de pouvoir en apprendre plus sur les forces et faiblesses du système et exploiter les retours des utilisateurs pour nous aider à l’améliorer au-delà de ses limites ».

Depuis lors, « des millions de personnes nous ont apporté leur feedback, nous avons fait plusieurs mises à jour importantes, et nous voyons les utilisateurs trouver de la valeur à travers une gamme de cas d’usage professionnels comme la création de brouillon et l’édition de contenu, le brainstorming d’idées, l’aide à la programmation ou l’apprentissage de nouveaux sujets ».

Ayant la confirmation que ChatGPT peut servir pour des cas d’usage professionnel, la firme est convaincue qu’une version payante trouvera son public. Elle permettra donc d’amortir les coûts d’exploitation astronomiques de l’IA.

We are piloting ChatGPT Plus, a subscription plan that offers faster response times and reliability during peak hours. And of course, the free tier of ChatGPT is still available. https://t.co/2hEBw6h5Se — OpenAI (@OpenAI) February 1, 2023

Les avantages de ChatGPT Plus

Les abonnés à ChatGPT Plus pourront accéder à l’outil même en cas de pic d’utilisation. Ils profiteront aussi d’un temps de réponse plus rapide, et d’un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Ces différents avantages peuvent se révéler utiles pour les professionnels utilisant ChatGPT dans le cadre de leur travail. La version payante garantit un accès ininterrompu et des performances optimales.

La version gratuite de ChatGPT va-t-elle disparaître ?

Si vous souhaitez continuer à utiliser ChatGPT sans vous abonner, pas d’inquiétude à avoir. La version gratuite de l’outil restera disponible malgré le lancement de la formule payante.

L’abonnement ChatGPT Plus est optionnel, et se destine principalement aux professionnels souhaitant pouvoir utiliser l’IA dans des conditions optimales à tout moment.

Sur son blog, OpenAI précise : « nous aimons nos utilisateurs gratuits et continuerons à offrir un accès libre à ChatGPT. En proposant cet abonnement, nous serons capables de maintenir l’accessibilité gratuite pour autant de personnes que possible ».

Plusieurs formules d’abonnement en prévision

Après ChatGPT Plus, d’autres formules d’abonnement pourraient être lancées par OpenAI. Sur son blog, la firme explique qu’elle « explore activement » les options pour des forfaits moins chers, des offres pour entreprises, des packs de données et une API.

L’entreprise prévoit notamment d’ajuster et d’étendre son offre en se basant sur les retours et les besoins des utilisateurs. Ce premier abonnement est le fruit d’un sondage mené en janvier pour estimer le prix que les usagers étaient prêts à payer.

Combien coûte ChatGPT Plus ?

Quelques semaines avant le lancement de ChatGPT Plus, plusieurs utilisateurs ont prétendu avoir obtenu l’accès à une version « Pro » tarifée à 42 dollars par mois. Il s’agissait en réalité d’une fausse rumeur.

L’abonnement à ChatGPT Plus sera facturé 20 dollars par mois. Cela reste une coquette somme, mais elle peut vite être amortie en utilisant ce chatbot à des fins de marketing ou pour d’autres cas d’usage professionnel…

Date de lancement de ChatGPT Plus

Pour l’heure, ChatGPT Plus est uniquement disponible aux États-Unis. Au fil des mois à venir, les personnes sur liste d’attente vont être invitées progressivement par OpenAI.

Cette nouvelle formule sera étendue progressivement dans d’autres pays, mais aucune date n’est précisée. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur la liste d’attente à cette adresse !