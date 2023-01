ChatGPT Pro : prix, date, tout savoir sur la version payante de l’IA

OpenAI annonce ChatGPT Professionnal : une version payante de son chatbot IA au succès phénoménal. Découvrez les avantages, le prix et la date de lancement de cette variante destinée aux professionnels.

Depuis son lancement, ChatGPT connaît un succès viral. Ce puissant chatbot IA développé par OpenAI est extrêmement polyvalent, et capable d’écrire des essais scientifiques, des dissertations, des poèmes ou même du code informatique.

Toutefois, l’une des principales causes du succès de ChatGPT est sa gratuité. N’importe qui peut utiliser cet outil depuis un navigateur web, sans avoir à débourser le moindre euro.

Pourtant, cette IA rivalise avec des logiciels de création de contenu payants comme Jasper AI. Et son coût d’exploitation est loin, très loin d’être anecdotique…

La gratuité atteint ses limites

we will have to monetize it somehow at some point; the compute costs are eye-watering — Sam Altman (@sama) December 5, 2022

À l’heure actuelle, OpenAI brûle des millions de dollars par jour en laissant les internautes exploiter librement la puissance de calcul de racks de serveurs pour utiliser son chatbot.

Chaque message échangé avec l’IA coûte plusieurs centimes, car elle est hébergée sur le cloud Microsoft Azure. Toutefois, la firme prend ce coût en charge.

En échange, elle s’empare de précieuses données qui permettront de découvrir comment les internautes usent cet outil, mais aussi d’améliorer ses performances. Cependant, ce modèle économique atteint ses limites.

La semaine dernière, sur son serveur Discord officiel, OpenAI a annoncé qu’elle « commençait à penser à la façon de monétiser ChatGPT » dans le but « d’assurer sa rentabilité à long terme ».

L’entreprise a également partagé un lien permettant de s’inscrire sur la liste d’attente de la future version payante de l’IA. Cette nouvelle variante sera dénommée « ChatGPT Professional ».

OpenAI en quête de rentabilité

Cette version payante pourrait permettre à OpenAI de transformer ChatGPT en produit rentable. Elle espère engranger 200 millions de dollars en 2023, ce qui reste une fraction du milliard de dollars déjà levé en 2019…

Trouver cette rentabilité devient impératif, à l’heure où Microsoft s’apprête à investir 10 milliards de dollars dans l’entreprise. Selon un rapport de Semafor, le géant américain souhaite s’emparer de 49% de parts d’OpenAI et lui permettrait d’atteindre une valorisation de 29 millions de dollars.

En échange, il empocherait trois quarts des bénéfices de la startup jusqu’à avoir remboursé sa mise. Les autres investisseurs prendront 49% de parts, et OpenAI se contentera des 2% restants.

ChatGPT Pro : avantages et nouvelles fonctionnalités

La liste d’attente mise en ligne par OpenAI révèle aussi les avantages de ChatGPT Pro. Tout d’abord, la disponibilité sera garantie en permanence. Les abonnés ne risqueront pas d’être confrontés à une panne, comme c’est le cas à l’heure actuelle avec l’édition gratuite.

Il n’y aura pas non plus de « throttling » (limitation volontaire de la vitesse), et les utilisateurs pourront échanger un nombre illimité de messages avec le chatbot. Tout du moins, OpenAI promet « au moins deux fois la limite journalière classique ».

Combien coûtera ChatGPT Professionnal ?

Working on a professional version of ChatGPT; will offer higher limits & faster performance. If interested, please join our waitlist here: https://t.co/Eh87OViRie — Greg Brockman (@gdb) January 11, 2023

En cliquant sur le lien de liste d’attente, les internautes peuvent aussi répondre à des questions pour aider OpenAI à fixer le prix du service. La firme demande notamment « à quel prix mensuel ChatGPT serait-il trop cher pour que vous continuiez à l’utiliser ? ».

On peut en déduire que le coût du service n’a pas encore été défini. Pour l’heure, OpenAI cherche à savoir combien les internautes seraient prêts à débourser au maximum…

Même si ChatGPT a attiré plus d’un million d’utilisateurs en quelques jours, il est difficile de savoir combien d’entre eux sont suffisamment enthousiastes pour payer. De nombreux internautes se contentent de tester l’outil par curiosité, sans forcément prévoir de l’intégrer à leur flux de travail.

Date de lancement de ChatGPT Pro

Pour utiliser ChatGPT Pro, il suffit de s’inscrire sur la liste d’attente. Vous aurez peut-être la chance d’être sélectionné pour tester cette nouvelle version.

Toutefois, OpenAI précise qu’il s’agit encore d’un programme expérimental. La date de disponibilité générale reste donc indéfinie pour le moment.

À terme, la version gratuite pourrait tout bonnement disparaître. Il s’agit d’une « preview » à des fins de recherche, et OpenAI ne promet pas qu’elle restera disponible éternellement…