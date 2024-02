Comment créer des images avec ChatGPT ? On vous explique

En plus de générer du texte et de coder, vous pouvez également créer des images avec ChatGPT. Voici quelques astuces pour réussir vos créations.

L’intelligence artificielle conversationnelle d’OpenAI embarque depuis octobre dernier un module DALL-E. Ce dernier permet de créer des images avec ChatGPT en utilisant des descriptions textuelles en langage naturel. Mais pour réussir ses créations, il faut savoir écrire les bons prompts.

Rappelons que l’intégration DALL-E n’est pas accessible à tous les utilisateurs de l’IA générative d’OpenAI. Seuls les abonnés à ChatGPT Plus, dont l’abonnement mensuel s’élève à 20 dollars, peuvent en profiter. En revanche, Microsoft Copilot propose gratuitement le modèle de texte à image d’OpenAI.

ChatGPT peut vous aider à écrire vos prompts

Créer des images à partir de prompts semble simple au premier abord. Mais la méthode peut rapidement devenir un cauchemar, surtout s’il faut générer des visuels complexes. La formulation de l’instruction et le choix des mots sont des paramètres déterminants. Sachez que vous pouvez demander à ChatGPT de rédiger le prompt à votre place.

Si vous ne savez pas comment écrire votre prompt, la meilleure chose à faire est de solliciter l’expertise de ChatGPT. Avant de passer au générateur d’images, il est possible d’expliquer au chatbot le rendu que vous souhaitez. L’assistant conversationnel fera ensuite des propositions de prompt.

Des prompts bien détaillés pour créer les meilleures images avec ChatGPT

Plus vos instructions sont précises, plus vous avez de chances de créer des images réussies avec ChatGPT. La précision permet de se rapprocher le plus possible du rendu visuel que vous imaginez. De ce fait, l’écriture du prompt doit prendre en compte les éléments suivants :

Style – Tableau de maître ? Une image photoréaliste ? Une aquarelle ? Ne manquez pas de préciser le style d’image que vous recherchez.

– Tableau de maître ? Une image photoréaliste ? Une aquarelle ? Ne manquez pas de préciser le style d’image que vous recherchez. Personnes – N’hésitez pas à faire la description des personnages affichés dans l’image. Vous pouvez notamment parler de l’ethnicité, des vêtements portés ou de la coupe de cheveux. Il est également recommandé de décrire leurs actions.

– N’hésitez pas à faire la description des personnages affichés dans l’image. Vous pouvez notamment parler de l’ethnicité, des vêtements portés ou de la coupe de cheveux. Il est également recommandé de décrire leurs actions. Décor – Pour ne pas obtenir des images vides, la description de l’arrière-plan ou du décor reste indispensable.

– Pour ne pas obtenir des images vides, la description de l’arrière-plan ou du décor reste indispensable. Couleurs – Elles peuvent apporter une touche spéciale à vos clichés. De ce fait, il ne faut pas manquer de les spécifier dans le prompt.

D’autre part, les IA génératives ne saisissent pas nécessairement toutes les nuances et les sens figurés d’un mot. Prenons à titre d’exemple, le terme “cougar”. Si vous songez à une femme mûre qui aime séduire de jeunes hommes, l’intelligence artificielle, quant à elle, peut penser au félin nocturne carnassier.

Le ratio et la qualité des images générées par ChatGPT

Si la taille et l’orientation sont importantes, vous pouvez inclure dans votre prompt le format d’image. À noter que le chatbot génératif choisit de manière aléatoire le ratio dans la mesure où sa valeur n’est pas précisée dans le texte.

D’autre part, il faut savoir que l’intégration DALL-E ne propose aucune option de réglage direct de la qualité des images générées. Cette dernière dépend surtout de la précision de votre prompt. Avec une description très détaillée et spécifique, ChatGPT peut générer un rendu visuel à très haute définition.

